إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد

أصيب شاب بإصابة بالغة في يده، إثر انفجار لعبة نارية «شمروخ» في أثناء إشعالها والاحتفال بها خلال حفل زفاف شقيقته، مساء أمس الخميس، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة طاهر أسعد أنس، بإصابة بالغة في اليد، نتيجة انفجار إحدى الألعاب النارية «شمروخ» أثناء إشعالها خلال حفل زفاف شقيقته.

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضع للفحوصات الطبية وتلقى الإسعافات الأولية، ونظرًا لخطورة الإصابة، تم تحويله إلى أحد المستشفيات بمحافظة أسيوط لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.