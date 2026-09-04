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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد الياباني وزوجته يشاركان في جنازة ملك النرويج الراحل

ولي العهد الياباني وزوجته يشاركان في جنازة ملك النرويج الراحل
ولي العهد الياباني وزوجته يشاركان في جنازة ملك النرويج الراحل
أ ش أ

يشارك ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو وزوجته في جنازة ملك النرويج الراحل هارالد الخامس الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 89 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة - أن مجلس الوزراء الياباني أصدر قرار سفر ولي العهد وزوجته عقب تلقي دعوة لحضور الجنازة من العائلة المالكة النرويجية، مشيرة إلى أنهما من المقرر أن يغادرا مطار هانيدا في العاصمة "طوكيو" متوجهين إلى العاصمة النرويجية (أوسلو) يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة حكومية.

وأشارت الشبكة إلى أن ولي العهد الياباني وزوجته سينضمان إلى رؤساء دول وشخصيات بارزة من جميع أرجاء العالم لحضور مراسم تشييع جنازة ملك النرويج في كاتدرائية أوسلو يوم الأربعاء المقبل.

وكان القصر الملكي النرويجي قد أعلن الأسبوع الماضي وفاة الملك هارالد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى بكتيرية في الدم.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى العرش في النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا.

ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو جنازة ملك النرويج الراحل هارالد الخامس هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه

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