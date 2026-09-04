استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين صدور أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، والمقرر نشرها لاحقا اليوم.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لأسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، عند 4.7541% دون تغيير، بحسب شبكة "سي ان بي سي" الاقتصادية الامريكية.

كما استقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.3390%، وهو العائد الذي عادة ما يتفاعل مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

واستقر كذلك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا عند 5.2328%، وهو العائد الذي غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتطورات والأحداث الجيوسياسية.