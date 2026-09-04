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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تواجه أزمة كبرى و4 مصانع ألمانية مهددة بالإغلاق

مصانع فولكس فاجن
مصانع فولكس فاجن
عزة عاطف

تواجه مجموعة فولكس فاجن أزمة تاريخية دفعها لطرح خطة إعادة هيكلة شاملة تتضمن إغلاق 4 مصانع رئيسية داخل ألمانيا وتخفيض آلاف الوظائف، وذلك في محاولة لتقليل التكاليف وتجاوز الضغوط الاقتصادية الصعبة.

إغلاق تدريجي لأربعة مصانع ألمانية بين 2031 و2034

تكشف وثائق تسربت من مجلس الإشراف عن مقترحات تقدمت بها الإدارة لوقف عمليات الإنتاج تدريجيًا في 4 مصانع محلية رئيسية بين عامي 2031 و2034. 

وتشمل قائمة المصانع المهددة بالإغلاق مصنعي “إمدن” و"تسفيكاو" المخطط إغلاقهما في عام 2031، ومصنع "هانوفر" في عام 2032، بالإضافة إلى مصنع أودي في “نيكارسولم” المخطط إغلاقه في عام 2034.

ضغوط المنافسة الصينية وتراجع هامش الربح

تأتي هذه الخطوات الصارمة في وقت يعاني فيه الصانع الألماني من تراجع هامش الربح إلى نحو 4.2%، بالتزامن مع تصاعد المنافسة الشديدة من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة التي تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية. 

وتسعى الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفير بلوم إلى تقليص النفقات وتبسيط العمليات وتخفيض تعقيد الطرازات لضمان استمرارية المجموعة.

اجتماع حاسم لمجلس الإشراف ومستقبل الوظائف

يقود أوليفير بلوم مفاوضات حادة خلال اجتماع مجلس الإشراف المنعقد في 4 سبتمبر 2026 لتمرير خطة التخفيض الراديكالية. 

وتواجه هذه المقترحات معارضة شديدة من نقابات العمال وممثلي الولايات المحلية، حيث تهدد الخطة عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع تصنيع السيارات ألمانيًا.

فولكس فاجن مصانع فولكس فاجن السيارات الكهربائية صناعة السيارات الألمانية

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