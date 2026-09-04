مصرع طالب ثانوي سقط من ونش أثاث أثناء مساعدة صديقه بدمنهور

​لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر سقوطه من أعلى "ونش" لنقل الأثاث أثناء تواجده بالدور التاسع لمساعدة شقيق صديقه في نقل أثاث زفافه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.



​وكان اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بسقوط شخص من الدور التاسع بشارع المشير التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن وفاته في الحال، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة الطالب "مدحت حسن أبو محمد"، المقيم بمدينة دمنهور، ووقوع الحادث أثناء مشاركته في رفع مستلزمات وحوائج زفاف شقيق صديقه باستخدام ونش رفع الأثاث بالدور التاسع، حيث اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة.



​تم نقل الجثمان إلى مستشفى دمنهور التعليمي، والتحفظ عليه داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرِّر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.