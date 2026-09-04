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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«الداخلية» تنظم زيارة لأوائل الثانوية العامة للتعرف على جهود الوزارة ومنظومة الرصد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
محمد شراط

في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، نظمت الوزارة زيارة لعدد من الطلاب والطالبات أوائل الثانوية العامة إلى قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وذلك في إطار تكريمهم والتعرف على آليات العمل الإعلامي والأمني بالوزارة.

تفاصيل زيارة كلية الشرطة 

وتضمنت الزيارة تعريف الطلاب باستراتيجية وزارة الداخلية الحديثة في إبراز جهود أجهزتها المعنية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية، إلى جانب التعرف على منظومة الرصد التي استحدثتها الوزارة لمتابعة شكاوى والتماسات المواطنين، وما يتم تداوله من منشورات ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

كما تعرف الطلاب على آليات التعامل مع المعلومات والمنشورات المتداولة، وفحصها والتحقق منها، والعمل على كشف ملابسات الوقائع التي تتضمنها، وسرعة ضبط مرتكبيها، والإعلان عن نتائج الفحص عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وفي ختام الزيارة، وجه الطلاب أوائل الثانوية العامة والمشرفون الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على جهودها وحرصها الدائم على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على كيفية التعامل مع المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية بمخاطر حروب الجيل الخامس التي تستهدف النشء.

الداخلية وزارة الداخلية زيارة أوائل الثانوية العامة الأجهزة الأمنية

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