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الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

كشف السيناتور الأمريكي رون وايدن، اليوم الجمعة، أن أفرعاً من الجيش الأمريكي باشرت تعطيل برامج تتبع الإعلانات على مجموعة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر العسكرية.

إجراءات عاجلة من أفرع الجيش الأمريكي لتعطيل “معرّفات الإعلانات”

وأفاد سلاح الجو الأمريكي بأنه عطّل معرّفات الإعلانات "MAID" على أجهزته قبل شهرين، فيما أعلنت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في رسالة منفصلة أنها عطلتها "مؤخراً" على أجهزة "ويندوز" التابعة لها.

 وأكد الجيش الأمريكي لوكالة رويترز أن هذه المعرّفات المرتبطة بالأجهزة المحمولة معطلة منذ بداية العام الجاري.ويمارس وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريجون، ضغوطاً على البنتاجون بشأن هذه القضية منذ عدة أشهر.

مخاوف أمنية: بيانات الإعلان قد تستخدم لاستهداف العسكريين

تسلط هذه الإفصاحات الضوء على مخاوف أمن قومي متزايدة تتمثل في إمكانية استخدام بيانات الموقع التي تجمعها شركات الإعلان وتبيعها شركات "وسطاء البيانات" لتتبع واستهداف العسكريين الأمريكيين المنتشرين في مناطق النزاع.

وامتنعت القوات الجوية وقيادة العمليات الخاصة عن تقديم مزيد من التعليقات، أما الجيش والبحرية فأكدا في رسائل إلى وايدن تعطيل المعرّفات على الأجهزة العسكرية دون تحديد تاريخ دقيق. 

وأوضح الجيش الأمريكي أن معرّفات الإعلانات محظورة على أجهزة "ويندوز" "منذ ما قبل عام 2021"، بينما تم تعطيلها افتراضياً على أجهزة "أندرويد" و"آبل" المحمولة "منذ فبراير 2026 على الأقل".

تحذيرات من الشرق الأوسط ودعوة للتحقيق

وتأتي هذه الخطوات في وقت تدرس فيه القيادات العسكرية فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهواتف.

 وكانت رويترز قد ذكرت في يوليو الماضي أن بعض العناصر المنتشرة في الشرق الأوسط قد يُطلب منهم تسليم هواتفهم، وسط مخاوف من أن مقاطع الفيديو التي ينشرونها تساعد إيران في استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، وجه وايدن والنائب الجمهوري بات هاريجان عن كارولينا الشمالية رسالة إلى البنتاجون طالبا فيها بإجراء تحقيق حول مدى تصدي المؤسسة العسكرية لمخاطر تجارة بيانات الموقع.

 وتضمنت الرسالة تحديثات من مختلف أفرع القوات المسلحة عن جهودها في هذا الملف.مسؤولون: الإجراءات غير كافية.. وخبراء يحذرون من ثغراتوقال وايدن في بيان: "من الواضح أن جهود الجيش لم تكن فعالة في تحييد هذا التهديد". 

وأضاف هاريجان: "لا ينبغي لأعداء الولايات المتحدة أن يتمكنوا من سحب بطاقة ائتمان وشراء معلومات تساعدهم على تتبع القوات الأمريكية".من جانبه، أكد البنتاجون في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه سيرد على المشرعين مباشرة.

ويُشار إلى أن "معرّفات الإعلان على الهواتف المحمولة" MAID هي رموز تعريف فريدة مرتبطة بكل جهاز، وتستخدم لتتبع نشاط المستخدم عبر التطبيقات وتحديد موقعه بدقة.

واعتبر زاك إدواردز، المؤس المشارك لشركة "ديكريبتادز" المتخصصة في خصوصية الإعلان الرقمي، أن تعطيل هذه المعرّفات "خطوة إيجابية بلا شك"، لأنها "ستضمن عدم تضمين مواقع العسكريين ضمن مبيعات البيانات المجمعة".

 لكن إدواردز حذر من أن التتبع قد يستمر بطرق أكثر تعقيداً، مثل الربط بين التفاصيل التقنية للجهاز وبيانات الشبكة ومعلومات الموقع.

الجيش الأمريكي القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعطيل برامج تتبع الإعلانات

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