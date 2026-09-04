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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. غدًا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استلام طلاب الدور الثاني بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، استمارات النجاح الخاصة بهم من المدارس، اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 5 سبتمبر 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استلام استمارات النجاح يتم من خلال المدارس التي يتبع لها الطلاب، مشددة على أهمية توجه الطلاب إلى مدارسهم لاستلام استمارات النجاح غدا السبت، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتنسيق الإلكتروني وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام المدارس بتيسير إجراءات استلام الطلاب لاستمارات النجاح، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن انتظام عملية الاستلام .

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة استمارات النجاح

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