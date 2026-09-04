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التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية

التعليم تبحث مع “جوجل” سبل تعزيز التعاون
التعليم تبحث مع “جوجل” سبل تعزيز التعاون
ياسمين بدوي

على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف، المنعقد بمقر المنظمة في نيويورك، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع كريس تيرنر، نائب رئيس شركة جوجل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار وتكنولوجيا التعليم، وتطوير الحلول والمنصات التعليمية الرقمية.

وحضر الاجتماع ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر.

وأكد  في نيويورك، عقد محمد عبد اللطيف،  محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في دعم جهود تطوير التعليم وإعداد الطلاب بالمهارات والمعارف التي تتوافق مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد كريس تيرنر، أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع التكنولوجي لدعم التحول الرقمي في التعليم، بما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة تخدم أهداف العملية التعليمية وتدعم إتاحة فرص تعلم أكثر شمولًا وإنصافًا.

وتناول الاجتماع بحث سبل الاستفادة من خبرات شركة جوجل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود وزارة التربية والتعليم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتنمية مهارات الطلاب الرقمية، وإعدادهم للتعامل الواعي والفعال مع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم اليونيسف

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