قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد لحجز أراضي برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
ابنه يرافقه.. تشييع جثمان نجل شكري سرحان في أستراليا بعد تعذر نقله للقاهرة بسبب الجنسية
من ضبط السوق العقارية إلى «حياة كريمة».. أبرز تحركات وزارة الإسكان خلال أسبوع
حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تسيطر عليه
تعاون بين الرقابة المالية والبريد المصري لإتاحة خدمة بريدي للمراسلات الرسمية الإلكترونية
الجيش الأمريكي يعطل برامج تتبع الإعلانات على أجهزته لتأمين قواته بالشرق الأوسط
ما هو أفضل دعاء يوم الجمعة؟.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
التعليم تبحث مع جوجل التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والمنصات الرقمية
السيدة انتصار السيسي عن «المتحف الكبير»: تجسيد لعظمة حضارة أبهرت العالم| صور
تنسيق الأزهر 2026.. فتح باب تسجيل الرغبات غدا إلكترونيًا عبر هذا الرابط
رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمين الأعلى للثقافة يتفقد فعاليات ملتقى أطفال مصر بـ العلمين الجديدة

ملتقى أطفال مصر
ملتقى أطفال مصر
أحمد البهى

 تفقد الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، "ملتقى أطفال مصر" بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس ٣ سبتمبر، والذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، التابع للمجلس.

وشارك الأمين العام وقيادات مدينة العلمين في فعاليات اليوم الذي حضره أطفال من وزارة الأوقاف ومركز شباب العلمين، حيث تضمن برنامج الملتقى استقبال الأطفال وتنظيم زيارة لهم بمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على أبرز معالمها ومظاهر التطور العمراني بها، إلى جانب زيارة معرض الكتاب، في إطار أهداف مبادرة «اكتشف مدن مصر الحديثة» الرامية إلى تعريف الأطفال بمدن مصر الجديدة وما تشهده من مشروعات تنموية وعمرانية.

وعقب الزيارات أقيمت الاحتفالية الفنية والتي استُهلت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته كلمة الدكتورة مروة عادل، المدير التنفيذي لملتقى أطفال مصر، التي أكدت أن الملتقى يمثل مشروعًا قوميًّا مستدامًا يستهدف بناء وعي أجيال المستقبل، وأن مدينة العلمين الجديدة تمثل المحطة الأولى ضمن خطة تمتد إلى مختلف المدن المصرية الحديثة، من خلال تعريف الأطفال بإنجازات التنمية وربط المعرفة بالتجربة المباشرة والفنون والثقافة.

وألقى الدكتور أشرف العزازي، كلمة أكد خلالها نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه، من خلال تشجيع الأطفال على زيارة مدن مصر الحديثة والتعرف على ما شهدته من جهود تنموية ومعالم حضارية، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى، وأن الملتقى سيواصل جولاته في مدن مصر الحديثة بمختلف المحافظات.

ووجه العزازي الشكر إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، ومجلس مدينة العلمين القديمة، وكل من أسهم في إنجاح الملتقى، كما تقدم بخالص الشكر إلى وزارة الأوقاف، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصر ثقافة الأنفوشي، وإلى العاملين بالمركز القومي لثقافة الطفل، لما بذلوه من جهود كبيرة في تنفيذ الملتقى بالصورة التي تليق بوزارة الثقافة، وأشاد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، وما أسهمت به زيارة الأطفال لأول معرض للكتاب بمدينة العلمين الجديدة في دعم أهداف الملتقى، وربط اكتشاف المدن الحديثة بالقراءة والمعرفة.

وتواصلت فعاليات الحفل مع كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، الذي أمتع الأطفال على مدار أيام الملتقى بباقة متنوعة من الأغنيات الفلكلورية والوطنية والشعبية والتراثية، ثم قدمت فرقة «بنات وبس» بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار مجموعة من الأغنيات والاستعراضات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والحضور.

وشهد الحفل مراسم التكريم، حيث تم تكريم وزارة التنمية المحلية ومجلس مدينة العلمين القديمة، وتسلم الدرع اللواء أيمن الشيخ، رئيس مجلس المدينة، كما تم تكريم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وتسلم الدرع المهندس سامي فهمي، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وشمل التكريم وزارة الأوقاف، وتسلم الدرع الشيخ أحمد عبد الحميد، إلى جانب تكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتسلمت الدرع الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، كما تم تكريم المؤسسة الراعية للملتقى «وي إيفنت»، وتسلمت درع التكريم فاتن خضر، تقديرًا لرعايتها ودعمها للملتقى.

واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية والاستعراضات التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، التي قدمت مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفنون الشعبية المصرية، وسط تفاعل كبير من الأطفال والحضور.

رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المركز القومي لثقافة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

بيراميدز

موكوينا يرفض كشف عروض الدوري المصري.. ويفاجئ الجميع باختياراته لمنتخب مصر

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد محمد المهدي بالعشي في الزينية بعد تطويره وصيانته

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد محمد المهدي بالعشي في الزينية بعد تطويره وصيانته

زراعة الأقصر

زراعة الأقصر تحقق 80% في حصر محاصيل الصيف وتوزع أسمدة على المزارعين

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد