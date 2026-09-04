أمين الأعلى للثقافة يتفقد فعاليات ملتقى أطفال مصر بـ العلمين الجديدة

تفقد الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، "ملتقى أطفال مصر" بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس ٣ سبتمبر، والذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، التابع للمجلس.

وشارك الأمين العام وقيادات مدينة العلمين في فعاليات اليوم الذي حضره أطفال من وزارة الأوقاف ومركز شباب العلمين، حيث تضمن برنامج الملتقى استقبال الأطفال وتنظيم زيارة لهم بمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على أبرز معالمها ومظاهر التطور العمراني بها، إلى جانب زيارة معرض الكتاب، في إطار أهداف مبادرة «اكتشف مدن مصر الحديثة» الرامية إلى تعريف الأطفال بمدن مصر الجديدة وما تشهده من مشروعات تنموية وعمرانية.

وعقب الزيارات أقيمت الاحتفالية الفنية والتي استُهلت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته كلمة الدكتورة مروة عادل، المدير التنفيذي لملتقى أطفال مصر، التي أكدت أن الملتقى يمثل مشروعًا قوميًّا مستدامًا يستهدف بناء وعي أجيال المستقبل، وأن مدينة العلمين الجديدة تمثل المحطة الأولى ضمن خطة تمتد إلى مختلف المدن المصرية الحديثة، من خلال تعريف الأطفال بإنجازات التنمية وربط المعرفة بالتجربة المباشرة والفنون والثقافة.

وألقى الدكتور أشرف العزازي، كلمة أكد خلالها نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه، من خلال تشجيع الأطفال على زيارة مدن مصر الحديثة والتعرف على ما شهدته من جهود تنموية ومعالم حضارية، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى، وأن الملتقى سيواصل جولاته في مدن مصر الحديثة بمختلف المحافظات.

ووجه العزازي الشكر إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، ومجلس مدينة العلمين القديمة، وكل من أسهم في إنجاح الملتقى، كما تقدم بخالص الشكر إلى وزارة الأوقاف، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصر ثقافة الأنفوشي، وإلى العاملين بالمركز القومي لثقافة الطفل، لما بذلوه من جهود كبيرة في تنفيذ الملتقى بالصورة التي تليق بوزارة الثقافة، وأشاد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، وما أسهمت به زيارة الأطفال لأول معرض للكتاب بمدينة العلمين الجديدة في دعم أهداف الملتقى، وربط اكتشاف المدن الحديثة بالقراءة والمعرفة.

وتواصلت فعاليات الحفل مع كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، الذي أمتع الأطفال على مدار أيام الملتقى بباقة متنوعة من الأغنيات الفلكلورية والوطنية والشعبية والتراثية، ثم قدمت فرقة «بنات وبس» بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار مجموعة من الأغنيات والاستعراضات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والحضور.

وشهد الحفل مراسم التكريم، حيث تم تكريم وزارة التنمية المحلية ومجلس مدينة العلمين القديمة، وتسلم الدرع اللواء أيمن الشيخ، رئيس مجلس المدينة، كما تم تكريم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وتسلم الدرع المهندس سامي فهمي، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وشمل التكريم وزارة الأوقاف، وتسلم الدرع الشيخ أحمد عبد الحميد، إلى جانب تكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتسلمت الدرع الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، كما تم تكريم المؤسسة الراعية للملتقى «وي إيفنت»، وتسلمت درع التكريم فاتن خضر، تقديرًا لرعايتها ودعمها للملتقى.

واختتمت فعاليات الحفل بعرض فني قدمته فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية والاستعراضات التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، التي قدمت مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفنون الشعبية المصرية، وسط تفاعل كبير من الأطفال والحضور.