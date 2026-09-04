حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام.. والحماية المدنية تسيطر عليه

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل لوحة كهرباء بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام، دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار.

تفاصيل نشوب حريق بحدائق الأهرام

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها.

السيطرة على الحريق

وأجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد النيران، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.