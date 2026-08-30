خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

​تشهد محركات البحث، تزايداً ملحوظاً في طلبات الاستعلام عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026، بالتزامن مع التوسع المستمر لوزارة الداخلية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، يأتي هذا التحول الرقمي ضمن جهود الدولة لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد البطاقة الشخصية إلكترونياً وتخفيف الازدحام داخل مكاتب السجل المدني، لذا نوضح التفاصيل الكاملة لفئات الاستمارات المتاحة، والرسوم المقررة، إلى جانب آليات التقديم والسداد الرقمي من المنزل.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.



شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

1- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

2 غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

3- غرامة 50 جنيهًا يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

4- غرامة 50 جنيهًا حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد مدة 3 شهور من وقوع التغير.

5- غرامة 50 جنيهًا تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.



خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القوميمن البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب علىبوابة مصر الرقميةيقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد البطاقة لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلبتجديد البطاقة

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

- فئة خاصة بـ 175 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.