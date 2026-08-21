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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تجنب الغرامة.. استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

يبحث المواطنون عن خطوات تجديد البطاقة أونلاين، وطريقة إنشاء حساب على المنصات الإلكترونية، والأوراق المطلوبة، إلى جانب أسعار استمارات الرقم القومي ومدة استلام البطاقة وفق الفئة المختارة.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

تتيح وزارة الداخلية عددا من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيا، ومن بينها خدمات مرتبطة ببطاقة الرقم القومي، بما يساعد على تقليل الحاجة إلى التوجه المباشر لمكاتب الخدمة في الحالات التي تسمح بها الخدمة الإلكترونية. كما تعرض وزارة الداخلية عبر موقع قطاع الأحوال المدنية خدمات إلكترونية تتطلب تسجيل الدخول والتحقق من بيانات المستخدم.

وتوفر الجهات الحكومية كذلك خدمات تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال مراكز «خدمات مصر»، وتوضح البيانات الرسمية أن المستند الأساسي المطلوب لتجديد البطاقة هو بطاقة الرقم القومي القديمة، مع تقديم قسيمة الزواج في حالة الزواج وفقا للحالة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية

في حال الاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، يمكن إنشاء حساب من خلال الخطوات الأساسية التالية:

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
2. اختيار «افتح حساب جديد».
3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
4. تسجيل الرقم القومي.
5. إدخال اسم الأم الأول.
6. إدخال رقم الهاتف المحمول.
7. استقبال رسالة التفعيل على رقم الهاتف المسجل.
8. إدخال كود التفعيل المرسل.
9. استكمال بيانات الحساب، ومنها البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
10. الضغط على التسجيل لإتمام إنشاء الحساب.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

يمكن اتباع الخطوات التالية عند إتاحة خدمة التجديد إلكترونيا للمواطن:

1. الدخول إلى المنصة أو الموقع الرسمي المخصص للخدمة.
2. تسجيل الدخول إلى الحساب.
3. اختيار خدمات الأحوال المدنية.
4. اختيار خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.
5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
6. مراجعة البيانات قبل إرسال الطلب.
7. اختيار وسيلة استلام البطاقة المتاحة.
8. سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع التي تتيحها المنصة.
9. متابعة حالة الطلب حتى إتمام إجراءات الإصدار والتسليم.

استخراج بطاقة الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع المعاملة، إلا أن البيانات الحكومية الخاصة بخدمة تجديد بطاقة الرقم القومي تشير إلى ضرورة تقديم البطاقة القديمة، وفي حالة الزواج قد تطلب قسيمة الزواج.

وفي حالة تغيير بيانات البطاقة، يجب تقديم البطاقة القديمة بالإضافة إلى المستند الذي يثبت التغيير المطلوب، وفق البيانات المنشورة من مركز خدمات مصر.

لذلك، في حال وجود تغيير في محل الإقامة أو المهنة أو الحالة الاجتماعية، ينبغي تجهيز المستند الرسمي المؤيد للتغيير قبل تقديم الطلب.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي

بحسب الأسعار الواردة في البيانات المتداولة، تختلف تكلفة استمارة بطاقة الرقم القومي وفق سرعة استخراج وتسليم البطاقة، وجاءت الفئات على النحو التالي:

الفئة    مدة الاستلام  سعر الاستمارة 
     
الفورية  فورا  800 جنيه 
VIP  خلال ساعتين  515 جنيها 
الخاصة   خلال 24 ساعة 175 جنيها 
العاجلة  خلال 3 أيام  125 جنيها 
العادية  نحو 15 يوما  50 جنيها

استخراج بطاقة الرقم القومي

غرامات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

تتضمن الخدمات الحكومية أيضا خدمة الاستعلام عن غرامات بطاقة الرقم القومي، وتختلف قيمة الغرامة بحسب سبب المخالفة ونوع الحالة. ويظهر ضمن قائمة خدمات الأحوال المدنية الرسمية بند مستقل خاص بـ«غرامات بطاقة رقم قومي».

ومن بين الغرامات المتداولة في البيانات المقدمة:

100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية.
100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أمام الجهات الرسمية.
50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير في البيانات.
50 جنيها عند عدم تحديث بيانات البطاقة خلال المدة المحددة من تاريخ التغيير.
50 جنيها عند التأخر في استخراج بدل فاقد بعد المدة المقررة.

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