«إيه اللي خلانا لعيبة كويسة؟».. ميدو: تطوير قوانين كرة القدم «ضرورة» لمواكبة الأجيال الجديدة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن كرة القدم تحتاج إلى تطوير مستمر في قوانينها بما يتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة واهتماماتها.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «لو اللعبة مبقتش أسرع، الجيل الجديد مش هيقعد يتفرج على ماتش 90 دقيقة»، مشيرًا إلى أن استمرار شعبية كرة القدم يتطلب مواكبة التطورات وتغيير بعض القواعد بما يجعل المباريات أكثر سرعة وإثارة.

وأضاف: «لو محصلش تطوير في القوانين بما يتماشى مع الأجيال الجديدة، كرة القدم مش هتفضل اللعبة الشعبية الأولى في العالم».

وتطرّق «ميدو» إلى اختلاف الأجيال في ممارسة كرة القدم، قائلًا: «إيه اللي خلانا لعيبة كويسة؟ إننا كنا بنلعب كورة في الشارع 8 ساعات، دلوقتي إنت بتتحايل على العيال علشان تطلع من البيت».

وشدّد نجم الزمالك السابق على ضرورة إيجاد حلول تتناسب مع التغيرات التي طرأت على اهتمامات الأطفال والشباب، بما يضمن استمرار ارتباط الأجيال الجديدة بكرة القدم وممارستها ومتابعتها.