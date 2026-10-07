قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سجّل هدفًا وصنع اثنين .. الأرجنتين تهزم «بنين» بثلاثية في ليلة وداع «ميسي»
مع عيد ميلاد «بوتين» .. انفجارات عنيفة تهز «كييف» بهجوم صاروخي ومسيّر واسع
انتخاب يوستينا شيروكا رئيسة لـ «كوسوفو» .. ثالث امرأة في سدة الرئاسة
تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
أحمد السيد: الأهلي يحتاج تجهيز جميع لاعبيه.. وإبراهيم عادل حلمه الانضمام للفريق
أهلي بني غازي الليبي: لن نتفاوض مع «فتوح» مرة أخرى.. وهذه حقيقة التفاوض مع «بن شرقي»
كيم جونج أون يُهنئ «بوتين» بعيد ميلاده ويؤكد دعمه لـ «موسكو»
خلال منتدى في لندن.. مسئولون تنفيذيون: العالم استنفد تقريباً مخزونه الاحتياطي من النفط
ليلة وداع البرغوث .. مباراة الأرجنتين وبنين تتوقف في الدقيقة 10 لتحية «ميسي»
ناقد رياضي: ياسر إبراهيم لن يلحق بقمة الأهلي والزمالك.. وهادي رياض ومرعي الأقرب للمشاركة|فيديو
بلومبرج: فرنسا تدفع ثمن عقود من العجز المالي والديون المُتراكمة
الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي بني غازي الليبي: لن نتفاوض مع «فتوح» مرة أخرى.. وهذه حقيقة التفاوض مع «بن شرقي»

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

كشف مراد العقوري، نائب رئيس نادي أهلي بني غازي الليبي، عن إيقاف ناديه مفاوضاته مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وقال العقوري في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن نادي أهلي بني غازي تعامل مع عرض ضم فتوح بسرية، قبل أن يتفاجأ بظهور العرض الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الزمالك تعامل مع عرض النادي الليبي دون مهنية، ولم يحافظ على سرية المفاوضات، مشيرًا إلى أن أهلي بني غازي أبرم 25 صفقة خلال الموسم الحالي من مختلف الأندية، وكانت جميع المفاوضات تتم بسرية تامة.

وأوضح نائب رئيس أهلي بني غازي أنه لا توجد حتى الآن نية لدى النادي للتفاوض مجددًا مع أحمد فتوح.

وعن إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، قال العقوري: «لا توجد لدي أي معلومات عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي المصري لضم اللاعب».

مراد العقوري نادي أهلي بني غازي أحمد فتوح الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

الزمالك

الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص

أرشيفية

إسرائيل تعلن دعمها المطلق لـ"إثيوبيا".. ساعر: مصالحنا مشتركة وصداقتنا مع أديس أبابا وثيقة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب عن تأمين الطاقة: زيادة الإنتاج وضبط الالتزامات «أولوية» لمواجهة تقلبات الأسواق

مجلس النواب

برلماني: زيادة الإنتاج المحلي مفتاح تأمين احتياجات مصر من الطاقة

مجلس النواب

نمو مصر لـ5.1%.. نواب البرلمان: الاقتصاد يعبر التحديات ويستعد لمرحلة جديدة من الاستثمار

بالصور

الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب

لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟

بصحبة خطيبها.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في عرض فيلم «مطلوب عائليًا»|شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ضعف القدرة الجنسية قد يكون إنذارًا لمشكلة في القلب .. 4 خطوات لتحسين الحالة

ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد