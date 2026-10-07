أهلي بني غازي الليبي: لن نتفاوض مع «فتوح» مرة أخرى.. وهذه حقيقة التفاوض مع «بن شرقي»

كشف مراد العقوري، نائب رئيس نادي أهلي بني غازي الليبي، عن إيقاف ناديه مفاوضاته مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وقال العقوري في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن نادي أهلي بني غازي تعامل مع عرض ضم فتوح بسرية، قبل أن يتفاجأ بظهور العرض الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الزمالك تعامل مع عرض النادي الليبي دون مهنية، ولم يحافظ على سرية المفاوضات، مشيرًا إلى أن أهلي بني غازي أبرم 25 صفقة خلال الموسم الحالي من مختلف الأندية، وكانت جميع المفاوضات تتم بسرية تامة.

وأوضح نائب رئيس أهلي بني غازي أنه لا توجد حتى الآن نية لدى النادي للتفاوض مجددًا مع أحمد فتوح.

وعن إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، قال العقوري: «لا توجد لدي أي معلومات عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي المصري لضم اللاعب».