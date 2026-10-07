عمر عبد العزيز يقترب من الانضمام لمعسكر الزمالك لمباراة «زد»

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استدعاء عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2007، للانضمام إلى الفريق الأول والتواجد على مقاعد البدلاء.

استدعاء طارئ بسبب النقص في حراسة المرمى

وقال “الغندور” في تصريحات تلفزيونية، إن أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، تواصل مع عمر عبد العزيز وأبلغه بضرورة الانضمام للفريق والتواجد بديلًا للشناوي، بسبب النقص العددي في مركز حراسة المرمى المتاح للمباراة.

الحارس الوحيد المتاح خلف الشناوي

وأوضح أن عمر عبد العزيز كان متواجدًا مع منتخب مصر للشباب لخوض مباراة أمام الجزائر، قبل أن يتم استدعاؤه بشكل طارئ، ليصبح الحارس البديل الوحيد المتاح خلف الشناوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة «زد» ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة من المباراة في تجهيز عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة.