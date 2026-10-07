أحمد دياب يُهنئ منتخب الشباب بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية والتتويج ببطولة شمال إفريقيا

توجّه النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ببالغ التهنئة والتقدير إلى لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2007، عقب النجاح في اقتناص بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.



وأشاد “دياب” بالمستوى الفني الراقي والروح القتالية العالية التي قدمها الجهاز الفني بقيادة الكابتن وائل رياض "شيتوس" ولاعبوه طوال التصفيات، متمنيًا لهم استمرار التوفيق وتقديم عروض مميزة في النهائيات القارية والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.



كما قدّم رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تهنئته إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وإلى كافة أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الشباب، بمناسبة اقتناص المركز الأول وتتويجهم بلقب بطولة شمال إفريقيا.

وأكد النائب أحمد دياب مساندة رابطة الأندية ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لكافة المنتخبات الوطنية، والحرص الدائم على توفير بيئة النجاح ومختلف سبل الدعم للنهوض بالكرة المصرية ومواصلة تحقيق الإنجازات القارية.