بوينس آيرس تحتفل بميسي.. تمثال عملاق وحافلة مكشوفة لتوديع أسطورة الأرجنتين

تشهد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أجواءً استثنائية، بالتزامن مع استعداد الجماهير لتوديع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وسط مظاهر احتفالية ضخمة تقديرًا لمسيرته التاريخية مع «راقصي التانجو».

تمثال عملاق ولافتات لتكريم ميسي

وحرصت الجماهير الأرجنتينية على التعبير عن امتنانها لميسي، من خلال إقامة تمثال عملاق للأسطورة، إلى جانب انتشار العديد من اللافتات التي تحمل رسائل مؤثرة، تقديرًا لما قدمه بقميص منتخب بلاده.

ومن أبرز الرسائل التي وجهتها الجماهير إلى ميسي، لافتة حملت عنوان: «صديقي ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني»، تضمنت كلمات مؤثرة تستعيد رحلة النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده، وما شهدته من لحظات صعبة وانتصارات تاريخية.

واختتمت الجماهير رسالتها بعبارة: «شكرًا لك أيها القائد على كل هذا السحر، فأنت خالد».

حافلة مكشوفة لنقل نجوم الأرجنتين

وفي إطار الاستعدادات للاحتفال، تتحرك بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى ملعب المونيمونتال على متن حافلة مكشوفة، في مشهد احتفالي يتيح للجماهير رؤية نجوم المنتخب والتفاعل معهم، وعلى رأسهم ميسي.

وتأتي هذه المسيرة في إطار الاحتفاء بقائد الأرجنتين، ومنحه فرصة لمشاهدة الجماهير التي احتشدت من أجل توديعه وتكريمه بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

حافلة الأرجنتين تصل إلى مقر ميسي

وشهدت العاصمة الأرجنتينية وصول الحافلة المكشوفة إلى مقر ليونيل ميسي، وسط تجمعات جماهيرية كبيرة وحالة من الترقب، انتظارًا لظهور قائد المنتخب والتفاعل مع الجماهير التي حرصت على الاحتفال بأسطورته وتخليد مسيرته التاريخية مع «الألبيسيليستي».