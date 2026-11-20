في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء وتعظيم القيمة المضافة وخفض الانبعاثات الكربونية، نظمت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة Honeywell UOP العالمية ورشة عمل لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، والذي يُقام بمدينة العلمين ويُعد أحد المشروعات الرائدة الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والتي تنفذه الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام.

شهدت ورشة العمل حضور ممثلي المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية والمستثمرين المحتملين، فضلاً عن مشاركة شركة Nexant الاستشاري العالمي للمشروع.

أكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة وقود الطائرات المستدام في مصر، مشيراً إلى أنه يجمع بين الجدوى الاقتصادية والعوائد البيئية من خلال إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى وقود نظيف منخفض الانبعاثات.

من جانبها، استعرضت شركة Honeywell UOP أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال، مؤكدة أن المشروع يستند إلى تكنولوجيا تجارية متطورة تتيح مرونة الإنتاج بين وقود الطائرات المستدام والديزل المستدام وفقاً لاحتياجات الأسواق المستهدفة، كما أبرزت المزايا التنافسية للمشروع، وفي مقدمتها توافر المواد الخام محلياً والموقع الاستراتيجي لمصر الذي سيساهم في اختراق الأسواق الأوروبية سريعة النمو، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على وقود الطائرات المستدام نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتشريعات البيئية الدولية والتزامات شركات الطيران بتحقيق الحياد الكربوني.

واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام والجهات التمويلية والمستثمرين لدفع مراحل تنفيذ المشروع، بما يدعم جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الأخضر وتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود المستدام والطاقة النظيفة.