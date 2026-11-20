شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ويذرفورد العالمية، لتنفيذ برنامج يستهدف إعادة نحو 100 بئر بترولية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهراً، في مختلف مناطق الإنتاج البرية والبحرية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي.

ويقوم البرنامج على تحليل بيانات الآبار المتوقفة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم فرص استعادة الإنتاج واختيار التقنية الأنسب لكل بئر، وتتيح هذه التقنيات تنفيذ أعمال التدخل في الآبار دون استخدام أجهزة الحفر بما يوفر الوقت والتكاليف ويرفع كفاءة العمليات ويسرع عودة الآبار إلى الإنتاج بتكلفة اقتصادية.



وأكد المهندس كريم بدوي عقب التوقيع أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الإنتاج من الموارد المتاحة في اطار خطة الوزارة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز حتى نهاية العام المالي 2029/2030، وذلك جانب أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً للإنتاج من الآبار المتوقفة لتحديات فنية أو نتيجة تقادمها، وأن التعامل مع هذه الآبار من خلال التقييم الفني الدقيق وتطبيق التكنولوجيا المناسبة يمكن أن يعيدها إلى حيز الإنتاج، وهو ما يدفع الوزارة إلى تسريع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل الخبرات وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية التي تلائم الحقول المصرية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً بكل فرصة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، مهما كان حجم الكميات التي تضيفها، لافتاً إلى أن استعادة إنتاج الآبار المتوقفة تمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول القائمة، وأن تراكم الإضافات الإنتاجية يسهم في دعم الإنتاج المحلي، والتقليل من الفاتورة الاستيرادية.

ووقع الاتفاقية المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أسامة الشنوفي، مدير منطقة شمال شرق أفريقيا بشركة ويذرفورد العالمية، بمشاركة السيد جيريش كيه ساليجرام، رئيس شركة ويذرفورد العالمية ورئيسها التنفيذي، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس عمرو أشرف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من كبار المسؤولين بشركة ويذرفورد.



ووجه المهندس كريم بدوي الشكر إلى قيادات وفرق العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ويذرفورد، مشيداً بسرعة التنسيق والتوصل إلى اتفاق يترجم التعاون بين الجانبين إلى برنامج تنفيذي ملموس يستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنتاج ، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الشركة والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة في دعم خطط زيادة الإنتاج، كما أعرب عن تقديره لمشاركة رئيس الشركة العالمية في مراسم التوقيع، وتطلعه إلى استقباله في القاهرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2027» في مارس المقبل.

ومن جانبه، أعرب السيد جيريش كيه ساليجرام، رئيس شركة ويذرفورد العالمية ورئيسها التنفيذي، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكداً حماس ويذرفورد لبدء العمل والاستفادة من خبراتها وتقنياتها في تحقيق مستهدفاته.

وأشار إلى أن أسبوعين فقط فصلا بين مناقشة المشروع مع وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر ومعرض أديبك في أبوظبي، والتوصل إلى الاتفاق وتوقيعه، بما يعكس سرعة التنسيق والحرص المشترك على الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ الفعلي.