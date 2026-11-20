تحولت دعوة الحكومة البريطانية للاستعداد للطوارئ إلى موجة شراء واسعة، بعدما سارع المواطنون إلى تكديس الأغذية المعلبة والمياه، ما انعكس انتعاشاً واضحاً على أسواق التجزئة خلال الشهر الماضي.



قفزة في المبيعات بعد حملة “كن مستعدا”



وفقا لتقرير صحيفة ديلي ميل" أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.7% في أكتوبر، لتعوّض التراجع الذي سجلته الأسواق بنسبة 0.6% في سبتمبر.

ويربط خبراء هذا الصعود مباشرة بحملة "كن مستعداً" التي أطلقها الوزراء، والتي حثت الأسر على تأمين مخزون من المياه المعبأة والأغذية طويلة الصلاحية، إلى جانب مستلزمات طبية وبطاريات وراديو يعمل باللف.

المعلبات في المقدمة

وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "ارتفعت مبيعات التجزئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بقيادة متاجر المواد الغذائية".

وأوضح أن محلات السوبر ماركت أبلغت عن ارتفاع مبيعات السلع طويلة الأمد، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بالحرارة العالية، بفضل حملة الحكومة.

وفي موازاة ذلك، بدأت مبيعات الوقود تتعافى من مستوياتها المتدنية، رغم عودة أسعار الوقود إلى الارتفاع.



كما سجلت معارض الفنون ومتاجر الملابس أداءً جيداً خلال الشهر، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

ماذا تضمنت قائمة الاستعداد؟



ودعت الحملة الحكومية إلى تخزين طعام وماء يكفيان لثلاثة أيام، والاحتفاظ بمبلغ نقدي يكفي لتجاوز أي عطل في أنظمة الدفع الإلكتروني.

كما أوصت القائمة، التي طُلب من المواطنين طباعتها والاحتفاظ بها في متناول اليد، بتوفير راديو يعمل باللف أو بالبطارية، وبطارية خارجية لشحن الأجهزة عند انقطاع الكهرباء.

الاستعداد للحرائق والهجمات.. وشبح روسيا

وقال وزير الدفاع ويس ستريتينج إن التوجيهات تهدف إلى مساعدة الناس على الاستعداد لحوادث مثل حرائق الغابات والفيضانات والهجمات الإلكترونية، غير أن مسؤولين كباراً وشخصيات عسكرية ركزوا أيضاً على خطر التخريب، أو حتى ضربة محتملة من روسيا.



رفوف فارغة من الفاصوليا والمياه

وأثارت الحملة ما وُصف بـ"ذعر الاستعداد للكوارث"، إذ شهدت بعض المتاجر الكبرى نفاد الفاصوليا المخبوزة والمياه المعبأة من رفوفها، واعتبر ستريتينج أن مؤشرات استجابة البريطانيين للتحذيرات "مشجعة".