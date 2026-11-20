قال وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي، علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها وفقًا للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل، مشيرًا إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف رداد أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، أمس الخميس، وذلك خلال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، والتي استقبله خلالها فخامة الرئيس ،بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام المشترك من قيادتي البلدين بدفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد وزير العمل أن تفعيل الربط الإلكتروني يتزامن مع خطة الوزارة للتوسع في منظومة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتعزيز دورها في رعاية العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها وحماية حقوقها، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي، بما يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح رداد أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضًا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وصون حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز حضور الدولة المصرية إلى جانب أبنائها العاملين بالخارج.