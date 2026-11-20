أعلنت الفصائل اليمنية أن المركز المالي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض بات هدفا عسكريا لقواتها .

وفي بيان مقتضب لها ؛ دعت الفصائل كل الموظفين والعاملين في المدينة والمواطنين للابتعاد عنه فورا.

أعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

ودعت القوات المشتركة للتحالف المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.

وفي وقت لاحق؛ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، إنّ التحالف نفّذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الفصائل اليمنية.

دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية اليوم.