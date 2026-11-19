أعلنت الفصائل المسلحة باليمن "الحوثيين" عن استهداف عدد من المواقع المدنية داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في تصعيد جديد وانتهاك لقواعد الحرب.

استهداف المركز المالي في الرياض

وقال الناطق باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الفصائل استهدفت المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض.

استهداف شركة بتروكيماويات في الجبيل

وأضاف سريع أنهم استهدفوا شركة الصدف للبتروكيماويات في الجبيل بالمنطقة الشرقية.

استهداف قاعدة جوية ومطار في الرياض

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين كذلك استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.

تدمير 60 هدفاً عسكرياً في عملية نوعية ضد الحوثيين

و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، إنّ التحالف نفّذ عملية عسكرية نوعية لاستهداف قدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف المالكي «دمرنا 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً بمحافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة».

وقال التحالف إن مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية اليوم.

اعتراض 4 صواريخ باليستية

في سياق منفصل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

استهداف مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

مساء الخميس، أعلن الدفاع المدني السعودي أن أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض تعرض لعدوان إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن العدوان تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من طوابق البرج وعدد من المباني المجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية.