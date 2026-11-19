تعلن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك وفقًا للائحة شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2019.

وبعد هذا الإعلان رقم 2 لسنة 2026) عن طريق التعاقد

القطاعات والوظائف المتاحة

1️⃣- إدارة الأمن السيبراني والحلول الرقمية:

- رئيس إدارة الأمن السيبراني والحلول الرقمية: (بكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة الحاسبات، أو نظم المعلومات).

- مطور حلول رقمية: (بكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة البرمجيات، أو هندسة الحاسبات، أو نظم المعلومات).

2️⃣- الوحدة الحسابية:

-محاسب حكومي / مدخل بيانات مالية / مراجع مالي: (بكالوريوس في المحاسبة لجميع الوظائف).

3️⃣- إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية:

- أخصائي إدارة مرافق: (بكالوريوس في الهندسة).

سائق / مراسل: (مؤهل متوسط).

4️⃣- قطاع أمان المنشآت النووية:

مسؤول تفتيش الأنظمة الكهربائية: (بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الهندسة النووية).

- مسؤول تفتيش المعدات: (بكالوريوس الهندسة الميكانيكية أو الهندسة النووية).

- مسؤول تفتيش أنظمة القياس والتحكم: (بكالوريوس هندسة الإلكترونيات، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة الاتصالات، أو الهندسة النووية).

- مهندس تقييم نيوتروني: (بكالوريوس الهندسة النووية أو علوم فيزياء).

- مسؤول تفتيش الوقاية الإشعاعية: (بكالوريوس الهندسة النووية أو علوم فيزياء).

5️⃣- قطاع الضمانات النووية والأمن النووي:

- مسؤول ضمانات نووية (Nuclear Safeguards Officer - Facilities and LOFs): (بكالوريوس الهندسة النووية أو علوم فيزياء).

- مسؤول أمن نووي (Nuclear Security Officer - Materials and Facilities): (بكالوريوس الهندسة النووية).

6️⃣- قطاع أمان المصادر والمنشآت الإشعاعية:

- مسؤول تقييم الوقاية الإشعاعية (Radiation Protection Assessment Officer): (بكالوريوس الهندسة النووية أو علوم فيزياء).

- مسؤول تفتيش الوقاية الإشعاعية (Radiation Protection Inspection Officer): (بكالوريوس الهندسة النووية أو علوم فيزياء).

7️⃣- إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي:

- أخصائي تخطيط استراتيجي وتميز مؤسسي: (بكالوريوس في العلوم).

8️⃣- مكتب نائب رئيس الهيئة:

- أخصائي شؤون تنفيذية وتنسيق مشروعات: (بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ليسانس الآداب).

9️⃣- إدارة الشئون القانونية:

- محامٍ مبتدئ (Junior Lawyer): (ليسانس حقوق).

المكتب الفني وخدمات التراخيص

- أخصائي شؤون تنفيذية وفنية (Executive & Technical Affairs Specialist): (بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ليسانس الآداب).

- خدمة عملاء ومكتب أمامي (Customer Service and Front Office): اي من هذه التخصصات (بكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة، نظم المعلومات، إدارة المعلومات، العلوم، ليسانس الآداب "روسي او إنجليزي"، الألسن "روسي أو إنجليزي").

- مسؤول عمليات التراخيص (Licensing Operations Officer): اي من هذه التخصصات (بكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة، نظم المعلومات، إدارة المعلومات، العلوم، الآداب "روسي أو إنجليزي"، الألسن "روسي أو إنجليزي").

موعد التقديم على الوظائف

يبدأ التقديم اعتبارًا من 19 نوفمبر 2026 وحتى 18 ديسمبر 2026.

وللاطلاع على الوظائف المتاحة، وشروط التقدم، والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، والتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://careers.erra.online/