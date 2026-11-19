أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن قائمة المنقولات الزوجية تمثل مهر الزوجة، وتعد حقًا لها، موضحًا أن الزوج يستخدم أموال المهر في تجهيز منزل الزوجية وشراء الأثاث والمنقولات.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قائمة المنقولات حق للمرأة وفقًا لما أوضحه، معلنًا رفضه للآراء التي تنكر حق الزوجة في الحصول على القائمة أو المطالبة بها.

تخفيف أعباء الزواج عن الشباب

ولفت إسلام عامر إلى أهمية تخفيف الأعباء والتكاليف عن الشباب المقبلين على الزواج، حتى يتمكنوا من بناء أسر تتناسب مع ظروفهم المادية ومستوى المعيشة الذي يعيشونه.

وأوضح أن هناك شبابًا حاصلين على مؤهلات علمية عالية، لكنهم يعملون في مهن وأعمال عادية من أجل توفير لقمة العيش، وهو ما يستدعي مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم عند الإقبال على الزواج.