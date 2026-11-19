استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عددًا من كبار فناني الخط العربي والفنانين التشكيليين، الذين يتولون التدريس برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، ومن المقرر أن يشاركوا في التدريس بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة، المزمع افتتاحه خلال العام الجاري، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي، الذي يوافق ١٨ نوفمبر من كل عام.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الخط العربي يمثل جزءًا أصيلًا من الهوية والحضارة الإسلامية، وأن الأزهر الشريف يحرص على رعاية هذا الفن العريق والحفاظ عليه، وإعداد أجيال جديدة من المبدعين القادرين على تطويره.

استعدادات بدء الدراسة بمعهد الأزهر للخط العربي

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة، وسبل تطوير العملية التعليمية بما يسهم في تقديم تعليم متخصص يجمع بين أصالة فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية ومناهجها الفنية الحديثة، حيث وجه قيادات الأزهر لتذليل كافة التحديات وتهيئة الأجواء لفناني الخط العربي والطلاب، وتيسير كل أمورهم التعليمية والتطبيقية.

من جانبهم، أعرب الخطاطون والفنانون عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير واهتمامه المستمر بفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وحرصه على رعاية الموهوبين وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير قدراتهم وإبراز إبداعاتهم، مؤكدين أن دعمه يمثل حافزًا مهمًّا لمواصلة العطاء والحفاظ على هذا الفن الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الخطاطون والفنانون فضيلة الإمام الأكبر مجموعة من أبرز أعمالهم الفنية، وبعض الأعمال المتميزة لطلاب الدفعة الرابعة من رواق الخط العربي بالجامع الأزهر، تقديرًا لدعمه ورعايته لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، مشيدًا فضيلته بما شاهده من لوحات وإبداعات فنية، ومثمنًا المستوى المتميز للخطاطين، وما أظهروه من مهارة وإتقان وحسن تذوق لفنون الخط العربي.