كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى تكليف رئيس جهاز الموساد، رومان جوفمان، بتنفيذ عملية ضد إيران دون إطلاع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على تفاصيلها.

ووفقا للتقرير، فإن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر أكدوا أن نتنياهو كان يسعى مؤخرًا إلى تنفيذ عملية بالتعاون مع جوفمان، دون علم زامير، إلا أن تفاصيل الخطة وطبيعة العملية لم تتضح، في حين أشارت الصحيفة إلى أن الموساد معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات.

وأضافت «واشنطن بوست» أن معلومات الخطة وصلت إلى مسؤولين آخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من بينهم رئيس الأركان، قبل تنفيذها، ما أتاح اطلاعهم على التحرك الذي كان يجري الإعداد له.

خلاف بين الموساد والجيش بشأن إيران

وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين الموساد والجيش الإسرائيلي بشأن التعامل مع إيران عادت إلى الظهور، بعد فترة من التوافق النسبي بين الجانبين خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وبحسب مصادر مقربة من الموساد، يتمثل أحد محاور الخلاف في رغبة جوفمان في استغلال فرصة تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران قبل انتهاء نافذة الفرصة المتاحة، في حين يبدي زامير تحفظات تتعلق بتوقيت أي هجوم خلال موسم الانتخابات الإسرائيلية، وما قد يترتب عليه من تأثير على شرعية العملية، فضلًا عن احتمال توظيفها سياسيًا ضد خصوم نتنياهو.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخلافات لا تعني وجود موقف ثابت لكل طرف، إذ قد يؤيد زامير تنفيذ هجوم في ظروف معينة، كما قد يعارض جوفمان عملية أخرى، لكنها تعكس اختلافًا عامًا في تقدير توقيت التحرك وأهدافه.

استبعاد رئيس الأركان من اجتماع مع وزير الحرب الأمريكي

واستعاد التقرير واقعة استبعاد زامير من اجتماع عقده نتنياهو مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية، خلال أكتوبر الماضي، رغم أن مثل هذه الزيارات تتضمن عادة لقاءات مع رئيس الأركان نظرًا لدوره في القضايا المتعلقة بالحرب والأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر آنذاك تساؤلات بشأن أسباب عدم دعوة زامير، مشيرة إلى احتمال ارتباط القرار بحسابات سياسية تتعلق بكيفية تقديم زيارة هيجسيث والرسائل المتبادلة خلالها، وربطت التطورات الأخيرة احتمال أن يكون الاجتماع قد تناول خطط نتنياهو بشأن دور الموساد في التحرك ضد إيران.

تباين الرؤى بشأن تغيير النظام الإيراني

كما أشار التقرير إلى اختلافات سابقة بين الموساد والجيش الإسرائيلي بشأن أهداف العمليات ضد إيران، خاصة خلال عملية مطلع عام 2026، إذ كان رئيس الموساد السابق ديفيد برنياع أكثر تأييدًا لمحاولة الدفع نحو تغيير النظام الإيراني، وطرح خططًا تضمنت الاستعانة بالأكراد، ووفقًا لمصادر أجنبية، بالرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

في المقابل، أبدى الجيش الإسرائيلي تحفظًا أكبر إزاء إمكانية تحقيق تغيير النظام على المدى القصير أو المتوسط، بينما اتسمت تقديرات الموساد، سواء في عهد برنياع أو جوفمان، بقدر أكبر من التفاؤل بشأن هذا المسار.

ويأتي ذلك في سياق تاريخ من الخلافات بين المؤسستين بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، إذ شهدت الفترة بين عامي 2010 و2012 معارضة مشتركة من الموساد والجيش لخطط محتملة طرحها نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك إيهود باراك لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، خشية إدخال المنطقة في مواجهة مبكرة.

كما اختلفت تقديرات المؤسستين بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ففي عام 2018 أيد الموساد إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق، بينما فضّل الجيش الإسرائيلي البقاء فيه، على الأقل إلى حين اقتراب انتهاء بعض القيود المفروضة على إيران.