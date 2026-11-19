عاد مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي إلى واجهة المشهد الإسرائيلي، مع تداول مقترح جديد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب بين حزب الليكود و«كتلة التغيير»، يتضمن تولي نتنياهو رئاسة الحكومة خلال العامين الأولين، قبل انتقاله إلى منصب رئيس الدولة خلفًا لإسحاق هرتسوغ، في صيغة تستهدف تجاوز الخلافات بشأن تقاسم السلطة وضمان تنفيذ اتفاق التناوب.

وكشف تقرير نشره موقع «يديعوت أحرونوت»، أن شخصيات سياسية مقربة من معسكر نتنياهو وكتلة التغيير تدرس إدخال انتخابات الرئاسة الإسرائيلية ضمن ترتيبات تشكيل الحكومة، بحيث يصبح انتقال نتنياهو إلى المنصب الرئاسي جزءًا من الاتفاق السياسي، مقابل تسليم رئاسة الحكومة إلى غادي آيزنكوت أو شخصية أخرى تختارها الكتلة.

نتنياهو يتمسك برئاسة الحكومة لعامين

وبحسب التقرير، أظهرت محادثات جرت مؤخرًا مع نتنياهو أو مسؤولين يتحدثون باسمه تمسكه بالحصول على الفترة الأولى من التناوب، بحيث يتولى رئاسة الحكومة خلال العامين الأولين من عمر حكومة الوحدة الوطنية، وهي فترة تتزامن إلى حد كبير مع ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا الموقف في وقت يخشى فيه الشركاء المحتملون لنتنياهو تكرار تجربة التناوب السابقة بينه وبين رئيس حزب «أزرق أبيض» السابق بيني غانتس، والتي تركت لديهم تحفظات بشأن مدى الالتزام بتنفيذ اتفاقات تقاسم السلطة.

ومن هنا، برزت فكرة ربط التناوب الحكومي باستحقاق الرئاسة، باعتبارها حافزًا سياسيًا يضمن، وفق التصور المطروح، انتقال نتنياهو إلى منصب آخر بعد انتهاء العامين، بدلًا من استمرار الخلاف حول موعد تخليه عن رئاسة الحكومة.

تعديل قانوني لتقديم انتخابات الرئاسة

وتستند الفكرة إلى اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ، المقرر في 7 يوليو 2028، وهو موعد يقترب من التوقيت المفترض لانتقال السلطة في حال الاتفاق على حكومة بالتناوب بين نتنياهو وآيزنكوت.

وفي هذا السياق، يناقش سياسيون مقترحًا لتعديل القانون بما يسمح بإجراء انتخابات الرئاسة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، بدلًا من الانتظار حتى الفترة السابقة لانتهاء ولاية الرئيس الحالي.

وينص المقترح المتداول على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل عامين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، بدلًا من التسعين يومًا المنصوص عليها حاليًا، بما يسمح بانتخاب نتنياهو رئيسًا للدولة بصورة مبكرة، ويمنحه ضمانة سياسية للانتقال إلى المنصب عند انتهاء فترته في رئاسة الحكومة.

وفي المقابل، يتولى غادي آيزنكوت، زعيم حزب «ياشار!» أو أحد قادة كتلة التغيير، رئاسة الوزراء خلال المرحلة الثانية من اتفاق التناوب.

ومع ذلك، أكد التقرير أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو أو آيزنكوت قد وافقا على المقترح أو أبديا اهتمامًا به، إذ لا يزال الأمر في إطار المناقشات بين شخصيات سياسية مقربة من الطرفين.

مفاوضات الليكود وكتلة التغيير وسط تبادل الاتهامات

ويتزامن طرح الفكرة مع استمرار المفاوضات بين حزب الليكود وحزب «ياشار!» الذي يقوده آيزنكوت، حيث أعلن الليكود عقد جولة تفاوضية جديدة يوم الأحد المقبل، رغم توجيهه انتقادات إلى الحزب والأحزاب الأخرى في كتلة التغيير، متهمًا إياها بعرقلة جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.

في المقابل، صعّد زعيم حزب «يش عتيد» يائير لابيد انتقاداته لنتنياهو، داعيًا إلى إبعاده عن الحكومة في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن استمرار الوضع السياسي الحالي يمثل مخاطرة على إسرائيل.

كما اتهمت النائبة هيلي تروبر، ممثلة آيزنكوت في المفاوضات، حزب الليكود بتعطيل استكمال الاجتماعات، وقالت إن ممثلي كتلتها طلبوا مرارًا تحديد مواعيد جديدة لمواصلة التفاوض، لكن الليكود رفض ذلك في كل مرة، وفق روايتها.

وأكدت تروبر أن آيزنكوت دخل المفاوضات برغبة حقيقية في تشكيل حكومة واسعة، مشددة على أن استمرار رفض تحديد مواعيد للاجتماعات لا يعكس جدية في السعي إلى تحقيق الوحدة.

وتكشف هذه التصريحات عن استمرار التوتر بين المعسكرين، رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى صيغة مشتركة لتقاسم السلطة، وهو ما يجعل المقترح المتعلق بمنصب الرئاسة أحد المسارات المطروحة لتجاوز الخلافات.

هل تصبح الرئاسة مخرجًا لأزمة نتنياهو السياسية؟

ويعكس المقترح محاولة لإيجاد صيغة تجمع بين تمسك نتنياهو برئاسة الحكومة خلال المرحلة الأولى، ومطلب خصومه أو شركائه المحتملين بضمان انتقال السلطة بعد عامين، من خلال ربط الاتفاق بمنصب الرئاسة الإسرائيلية.

لكن تنفيذ هذا السيناريو يظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها موافقة نتنياهو وآيزنكوت على الصيغة المقترحة، والتوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل التناوب، فضلًا عن تمرير التعديل القانوني الذي يسمح بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما لا يزال المقترح في مرحلة التداول السياسي، فإنه يفتح الباب أمام سيناريو مختلف لمستقبل نتنياهو، يقوم على انتقاله من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الدولة، في مقابل تولي قيادة أخرى رئاسة الوزراء، إذا نجحت المفاوضات في تحويل الفكرة إلى اتفاق سياسي وقانوني.