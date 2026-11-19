كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي للتكنولوجيا “NYU Tandon” وجامعة رادبود الهولندية، عن نجاح عشرات الآلاف من الإعلانات البرمجية المضللة في تجاوز أنظمة المراجعة والحماية التابعة لشركة جوجل، والوصول إلى المستخدمين في أوروبا بأكثر من 100 مليون مشاهدة.

واعتمد الباحثون على أداة ذكاء اصطناعي طوروها تحت اسم “AdLens”، لتحليل 188834 إعلانا مرتبطا بالبرمجيات، جمعت خلال مارس 2026 من مركز شفافية الإعلانات التابع لـ جوجل، بهدف رصد الإعلانات المخادعة وتحديد أساليبها.

ثلاثة أنواع من الإعلانات المضللة تتجاوز رقابة جوجل

رصدت الدراسة ثلاثة أنماط رئيسية من الإعلانات المخادعة، أولها إعلانات التخويف التي تعرض تحذيرات وهمية بشأن إصابة الأجهزة بالفيروسات، وبلغ عددها 238 إعلانا، حصدت أكثر من 16 مليون مشاهدة.

أما النوع الثاني، فشمل 3346 إعلانا قدمت ادعاءات مضللة، مثل إمكانية استعادة الصور القديمة المحذوفة، وسجلت هذه الإعلانات نحو 89.9 مليون مشاهدة.

فيما تمثل النوع الثالث في 258 إعلانا أخفت هوية الجهة المعلنة خلف أزرار تفاعلية مثل “متابعة” أو “الوصول الآن”، بما يصعب على المستخدم معرفة الجهة التي تقف وراء الإعلان قبل التفاعل معه.

ومن بين الحالات اللافتة، إعلان زعم إمكانية تحديد الموقع الجغرافي لأي شخص باستخدام رقم هاتفه فقط، واستمر عرضه لأكثر من عامين، محققا نحو 14.5 مليون مشاهدة.

الإعلانات المضللة

الإبلاغ عن إعلان واحد لم يوقف بقية الإعلانات المخادعة

اختبر الباحثون آليات الإبلاغ لدى جوجل من خلال تقديم بلاغات بشأن 24 إعلانا عبر الأداة العامة المخصصة لذلك، لكن النتائج جاءت متفاوتة، إذ لم تعتبر الشركة 15 إعلانا مخالفة لسياساتها، بينما أزالت 6 إعلانات فقط.

وكشفت التجربة عن مشكلة أكثر خطورة، بعدما أزالت جوجل إعلانا مرتبطا بموقع استخدم ضمن حملة برمجية خبيثة تعرف باسم TamperedChef، بينما ظلت 41 إعلانات أخرى تحيل المستخدمين إلى الموقع نفسه نشطة.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، ريتك رونجتا، إن إزالة إعلان واحد مرتبط بحملة برمجية خبيثة معروفة لا تعني بالضرورة إيقاف بقية الإعلانات التي تروج للتهديد نفسه.

جوجل تحظر مليارات الإعلانات سنويا

تأتي هذه النتائج رغم تأكيد جوجل في تقرير سلامة الإعلانات لعام 2025 أنها حظرت أو أزالت 8.3 مليار إعلان، من بينها 602 مليون إعلان مرتبط بعمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن أنظمتها تمكنت من اكتشاف أكثر من 99% من الإعلانات المخالفة قبل ظهورها للمستخدمين.

كما سبق استخدام إعلانات نتائج البحث لنشر برمجيات خبيثة عبر مواقع مزيفة تدعي توفير برامج أصلية.

وفي سياق متصل، أوصت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” خلال يوليو الماضي بفرض قواعد جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت، تلزم جوجل والمنصات الأخرى بحظر المعلنين المحتالين، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية.

وشدد الباحثون على أن أرقام المشاهدات لا تثبت بالضرورة وقوع أضرار فعلية للمستخدمين، لكنها تكشف حجم الانتشار الذي وصلت إليه الإعلانات المضللة، مؤكدين ضرورة عدم الاعتماد بالكامل على منصات الإعلانات نفسها لتقييم مدى فاعلية أنظمة الحماية والرقابة.