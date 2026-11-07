لن تنسى مفاتيحك مجددا.. جوجل تفاجئ مستخدمي أندرويد بخاصية ذكية

أضافت شركة جوجل، ميزة جديدة إلى تطبيق Find Hub المخصص للعثور على الأجهزة والأغراض المفقودة، تستهدف مساعدة مستخدمي أندرويد على تجنب فقدان مقتنياتهم الشخصية، من خلال إرسال تنبيهات تلقائية عند الابتعاد عن جهاز التتبع أو الغرض المرتبط به.

وتحمل ميزة جوجل الجديدة اسم Notify when left behind، وتعمل على تنبيه المستخدم عندما يبتعد عن جهاز التتبع المتصل بهاتفه، سواء كان مثبتا في المحفظة أو المفاتيح أو الحقيبة، ما يمنحه فرصة للعودة واستعادة أغراضه قبل فقدانها.

وبحسب تقرير نشره موقع 9To5Google، تدعم الميزة الجديدة أجهزة التتبع التابعة لشركات مختلفة، وليس أجهزة جوجل وحدها.

كيف تعمل ميزة التنبيه عند الابتعاد عن الأغراض؟

يمكن تفعيل الميزة من خلال فتح تطبيق Find Hub على هاتف أندرويد، ثم اختيار جهاز التتبع أو الملحق المتوافق مع الخاصية، والضغط على زر الإعدادات، وبعدها تفعيل خيار Notify when left behind.

وتتيح جوجل التحكم في الميزة لكل جهاز تتبع بشكل منفصل، ما يعني إمكانية تفعيل التنبيهات للمحفظة أو حقيبة العمل، دون تلقي إشعارات متكررة بشأن أغراض أخرى لا تمثل أولوية للمستخدم.

وبمجرد تفعيل الخاصية، يرسل الهاتف تنبيها عندما يبتعد المستخدم عن جهاز التتبع، باستثناء الحالات التي يكون فيها الجهاز موجودا داخل موقع محفوظ أو مكان مألوف، لتجنب الإشعارات غير الضرورية عند ترك الأغراض في المنزل مثلا.

تطبيق Find Hub

ما أجهزة التتبع التي تدعم الميزة الجديدة؟



من أبرز مزايا التحديث أنه لا يقتصر على أجهزة التتبع التي تطورها جوجل، إذ ظهرت الخاصية أيضا مع أجهزة Moto Tag وChipolo المرتبطة بهواتف أندرويد.

وتتوفر الميزة حاليا في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأوروبية، ضمن الإصدار 3.1.787-06 من تطبيق Find Hub، وقد يحتاج المستخدمون إلى تحديث التطبيق حتى يظهر الخيار الجديد لديهم.

جوجل تلحق بآبل وسامسونج



تأتي هذه الخطوة بعد فترة من توفير مزايا مشابهة لدى شركات منافسة، إذ تقدم آبل تنبيهات الابتعاد عن الأغراض من خلال تطبيق Find My منذ سنوات، كما أضافت سامسونج خاصية مماثلة إلى منصة SmartThings.

لكن أهمية خطوة جوجل تكمن في توسيع دعم الميزة ليشمل أجهزة تتبع من شركات متعددة، وهو ما يمنح مستخدمي أندرويد مرونة أكبر في حماية مقتنياتهم.