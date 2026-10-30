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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لفوضى الصور.. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق Google Photos

Google Photos
Google Photos
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق Google Photos على هواتف أندرويد وآيفون، يقدم خيارات أوسع لتخصيص واجهة التطبيق وتنظيم الصور والمجلدات، بما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في طريقة عرض المحتوى والوصول إلى الملفات الأكثر استخداما.

ويرتكز التحديث على تطوير تبويب “المجموعات” Collections، الذي يمثل مركزا موحدا لتنظيم محتويات التطبيق، ويتيح الوصول السريع إلى الألبومات والصور المفضلة والمحتوى المشترك وسلة المهملات، إلى جانب التصنيفات الذكية، مثل الأشخاص والأماكن والمستندات.

تخصيص واجهة صور جوجل وترتيب المجلدات


تتمثل أبرز الإضافات في إمكانية إعادة ترتيب علامات التبويب والمجلدات، وتثبيت الأقسام الأكثر استخداما في أعلى واجهة التطبيق، مع إمكانية إخفاء التصنيفات التي لا يحتاج إليها المستخدم بصورة متكررة، بما يساعد على تقليل ازدحام الواجهة وتسريع الوصول إلى الصور والملفات.

وللتأكد من وصول التحديث الجديد إلى هاتفك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.
2. اضغط على تبويب المجموعات Collections الموجود في الشريط السفلي.
3. إذا ظهرت خيارات المفضلة Favorites ولقطات الشاشة Screenshots وسلة المهملات Trash في الجزء العلوي، فهذا يعني أن الإصدار الجديد وصل إلى جهازك.
4. كما يمكن الضغط على خيار تعديل Edit الموجود بجوار قسم العناصر المثبتة Pinned، لتغيير ترتيب المجلدات والأقسام وفقا لأولويات المستخدم.

تطبيق صور جوجل

تنظيم الصور والمجلدات وإخفاء الأقسام غير المستخدمة


يتيح التصميم الجديد تثبيت المجلدات الأكثر استخدامًا في أعلى الواجهة، وإعادة ترتيب بقية الأقسام أو إخفاء التصنيفات التي لا يحتاج إليها المستخدم، بما يوفر تجربة أكثر تنظيما وسرعة في التنقل.

وتضم واجهة التطبيق مجموعة من الأقسام، أبرزها:

- العناصر المثبتة (Pinned).
- الصور الموجودة على الجهاز (On this device).
- الألبومات (Albums).
- الأشخاص والحيوانات الأليفة (People & pets).
- الملابس (Wardrobe).
- الأماكن (Places).
- المستندات (Documents).
- مجموعات أخرى (Other Collections).
 

ويضم قسم “مجموعات أخرى” تصنيفات إضافية، تشمل الصور المفضلة ولقطات الشاشة واللحظات ومقاطع الفيديو والصور المضافة حديثا والملصقات والإبداعات والأرشيف والمجلدات المقفلة وسلة المهملات.

كما يتضمن القسم زر “إعادة الترتيب” Reorder، الذي يسمح للمستخدم بتحديد ترتيب ظهور هذه التصنيفات بما يتناسب مع طريقة استخدامه للتطبيق.

تحديث Google Photos يثير انقسام المستخدمين


بدأ طرح التصميم الجديد ضمن الإصدار 7.97 من تطبيق Google Photos على أندرويد، والإصدار 7.98 على هواتف آيفون.

ورغم أن التحديث يوفر خيارات تخصيص إضافية، فإنه أثار ردود فعل متباينة بين المستخدمين على منصة ريديت، إذ انتقد بعضهم التصميم الجديد، معتبرين أنه أقل جاذبية ويشبه إلى حد كبير واجهة تطبيق الصور من آبل.

في المقابل، رحب مستخدمون آخرون بالتغييرات، مشيرين إلى أن إمكانية التحكم في الأقسام الظاهرة وترتيبها تمنحهم مرونة أكبر وتجعل تجربة الاستخدام أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

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