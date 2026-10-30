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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وسويسرا توقعان بروتوكولا لتطوير اتفاقية التجارة الحرة

الصين وسويسرا
الصين وسويسرا
أ ش أ

وقعت الصين وسويسرا اليوم الجمعة بروتوكولا لتطوير اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن البروتوكول يتضمن التزامات بتوسيع الانفتاح في تجارة السلع والخدمات والاستثمار، وتحديث القواعد المنظمة للمنشأ وتيسير التجارة والتجارة الرقمية والمنافسة والتنمية المستدامة، إلى جانب معالجة الحواجز الفنية أمام التجارة.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية المطورة ستعزز الإطار التنظيمي لتيسير التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 49.04 مليار دولار عام 2025، وأن سويسرا تعد سابع أكبر شريك تجاري للصين في أوروبا، فيما تمثل الصين أكبر شريك تجاري لسويسرا في آسيا.

وكان البلدان وقعا اتفاقية التجارة الحرة الأصلية عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2014، فيما أطلقا مفاوضات تطويرها في سبتمبر 2024، وأعلنا استكمالها في أغسطس 2026 بعد خمس جولات من المفاوضات. 

ومن المقرر أن يستكمل الجانبان الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة تمهيدا لدخول الاتفاقية المطورة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

الصين سويسرا التجارة الحرة

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