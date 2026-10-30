منال عوض للخريجين: مصر تنتظر منكم الكثير وثقوا في قدراتكم لصناعة المستقبل

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة، حفل التخرج لطلاب جامعة حورس من كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعي والصيدلية ، و ذلك في الاحتفالية الكبري التي نظمتها جامعة حورس بحضور كل من الدكتور أحمد إبراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء والمهندس زياد إبراهيم صابر نائب رئيس مجلس الأمناء ومحافظي مطروح ودمياط والدقهلية والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء و هيئة التدريس بالجامعة ونواب رئيس الجامعة وأولياء الأمور ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء السابقين و رؤساء الجامعات و أمين المجلس الأعلى للجامعات .



وشهدت فعاليات الاحتفالية عرض طابور دخول الخريجين تلاه كلمة ممثلي الخريجين وفيلم تسجيلي عن الدكتور إبراهيم صابر وكلمة رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الذين توجهوا بالشكر إلى الدكتورة منال عوض لحرصها على مشاركتهم احتفالية الجامعة اليوم بجانب الحضور الكريم من جميع القيادات العلمية والمحافظين .

تكريم عدد من الضيوف وأوائل الخريجين

وتخللت فعاليات الإحتفالية تكريم عدد من الضيوف وتكريم أوائل الخريجين وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة .



ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بحضور حفل تخرج جامعة حورس ، وحضور هذه اللحظة الفارقة من حياة أبنائنا وبناتنا خريجي الجامعة فهذه اللحظة تُمثل جني ثمار سنوات طويلة من التعب، والدراسة، والاجتهاد.



وأشارت د.منال عوض إلى أنها تعتاد سنوياً المشاركةَ في هذا الاحتفال ، مشيدة بدور الراحل الدكتور إبراهيم صابر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة حورس، الذي رحل عن دنيانا؛ فقد كان يحرص دائماً على استقبالنا في هذا الحفل الرائع ، حاملاً رؤية وطنية مخلصة لبناء صرح تعليمي يُخرجُ عقولاً تنيرُ المستقبل، مضيفة أنه علي الرغم من غيابه بجسده، فإن روحَهُ المعطاءة، وأثَره النبيل، ومسيرته الحافلة بالعمل التعليمي والمجتمعي ستظلُّ حاضرةً في وجداننا وفي كل نجاح تُحققه هذه الجامعة العريقة.



وتوجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بكل التقدير والإجلال إلى أولياء الأمور ؛ فإن فرحة هذا اليوم هي قبل كل شيء ثمرةُ تعبكم وسهركم، ودعواتكم، وتضحياتكم العظيمة التي لا تُقدَّر بثمن..فإليكم جميعاً، يا أصحاب الفضل الأول والأوفياء لهذا النجاح، كل التحية والاعتزاز والمباركة من القلب.



ووجهت د.منال عوض حديثها للخريجين قائلة : إن التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو البداية الحقيقية؛ بداية مرحلة تُترجمون فيها ما تعلمتموه إلى واقع يُسهم في بناء نهضة مصر وتنميتها الشاملة والحديثة.. ثقوا في قدراتكم، ولا تتوقفوا أبداً عن الشغف والتعلم، واعلموا أن مصر تنتظر منكم الكثير، وأنكم أنتم من ستصنعون المستقبل بسواعدكم وعقولكم. See less

