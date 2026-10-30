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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرقية إنبي يهزم القناة 3-1 بالدوري الممتاز

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق الشرقية إنبي، الفوز على فريق القناة بنتيجة 3-1، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

سجل أهداف الشرقية إنبي، كل من: عماد ميهوب وحسام غانم ومحمد شريف محمد في الدقائق 29 و37 و50، بينما سجل هدف القناة محمد حمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.


وبتلك النتيجة رفع الشرقية إنبي رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد القناة عند النقطة 8 ليحتل المركز الـ13.
 

تشكيل الشرقية إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات، التشكيل الرسمي لمباراة القناة، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.


جاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : محمد حمدي – أحمد كالوشا – سيف الخشاب – محمد شرقية.

خط الوسط : سيد سعيد – زياد كمال – عماد ميهوب.

خط الهجوم : محمد حتحوت – محمد النحاس – حسام إيفونا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا سيد ومروان داود وأحمد حواش ومحمود كهربا ورزاق لابوديه وعلي إيهاب واوسينو بوديان وعمر العزب ويوسف عبد الواحد.

الشرقية إنبي القناة الدوري الممتاز الدوري

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