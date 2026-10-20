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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعيبة تمسكت بيه.. موقف مفاجئ من الشرقية إنبي تجاه محمد بركات

محمد بركات
محمد بركات
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف أيمن الشريعي، رئيس شركة الكرة بنادي الشرقية إنبي، من استمرار محمد بركات في القيادة الفنية للفريق، بعد تراجع النتائج خلال الجولات الماضية من الدوري المصري.

محمد بركات

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن خسارة الشرقية إنبي أمام المقاولون العرب أثارت تساؤلات بشأن إمكانية إجراء تغييرات على مستوى الجهاز الفني، خاصة في ظل النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم.

وأوضح حتحوت أن أيمن الشريعي أكد اعتذار محمد بركات عن عدم استكمال مهمته، إلا أن اللاعبين تمسكوا باستمراره قبل الإدارة، وهو ما يتفق معه رئيس شركة الكرة شخصيًا.

وأضاف أن إدارة النادي رفضت طلب المدرب بالرحيل، وطالبته بالهدوء، مؤكدة تمسكها باستمراره من أجل استكمال المشروع الذي تعمل عليه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

نتائج غير مرضية للشرقية إنبي

وأشار هاني حتحوت إلى أن نتائج الشرقية إنبي لا تعكس طموحات الفريق، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، موضحًا أن الفوز الذي حققه المقاولون العرب جاء مستحقًا، رغم وجود فرصتين للفريق الخاسر خلال المباراة.

ولفت إلى أن الشرقية إنبي خاض سبع مباريات، حقق خلالها فوزًا واحدًا، وتعادل في مباراة، بينما تلقى خمس هزائم، وهي أرقام تثير التساؤلات بشأن قدرة الفريق على تحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة.

أيمن الشريعي يتمسك بمشروع الشرقية إنبي

وأكد حتحوت أن أيمن الشريعي يرى أن المشروع الذي يعمل عليه النادي لا ينبغي التخلي عنه بعد مرور سبع جولات فقط، خاصة أن الفريق لا يستهدف المنافسة على التواجد ضمن المراكز الستة الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن حسابات النادي تعتمد على عدد المباريات المتبقية، إذ يتبقى للفريق عشر مباريات في الدور الأول، قبل خوض مواجهات المرحلة الثانية من المسابقة، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة للعمل على تحسين الأداء والنتائج.

وأضاف أن مشروع الشرقية إنبي يقوم على الاعتماد التدريجي على اللاعبين صغار السن وقطاع الناشئين، مع بناء فريق يمتلك هوية واضحة، دون وضع التتويج بالبطولات هدفًا أساسيًا في المرحلة الحالية.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن استراتيجية النادي تتضمن تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة، إلى جانب الاستفادة من بيع لاعب أو اثنين في كل موسم، بما يضمن استمرار المشروع وتطوره على المدى الطويل، وهو ما يدفع أيمن الشريعي للتمسك باستمرار محمد بركات رغم تراجع النتائج.

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