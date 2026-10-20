هاني حتحوت يطالب اتحاد الكرة بتوضيح قرار منع الاستماع لمحادثات الفار

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، قرار اتحاد الكرة المصري عدم السماح للأندية بالاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو (VAR)، على خلفية أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مطالبًا بتوضيح آلية التعامل مع هذه الطلبات منعًا لاستمرار الجدل حول القرارات التحكيمية.

حكم الفار

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن الزمالك أصدر بيانًا اعترض فيه على عدم موافقة اتحاد الكرة على الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو، وطالب بوجود آلية واضحة لاستقدام الحكام، إلى جانب توضيح موعد اتخاذ قرار منع الأندية من الاستماع إلى المحادثات.

وأوضح حتحوت ، أن اتحاد الكرة يرى عدم وجود حالات مثيرة للجدل تستدعي السماح بالاستماع إلى محادثات الـVAR، لكنه أكد أن هذا المبرر لا يقنعه، مشيرًا إلى أن القرار لا يخص الزمالك وحده، وإنما يمتد إلى جميع الأندية خلال الموسم الحالي، بما فيها الأهلي.

وأضاف أن الأهلي نفسه قد لا يكون راضيًا عن فكرة منع الأندية من الاستماع إلى المحادثات، معتبرًا أن إتاحة هذه الآلية بصورة واضحة من شأنها المساعدة في التعامل مع الجدل المثار بشأن القرارات التحكيمية.

عصام عبد الفتاح يحلل الحالات التحكيمية

وكشف هاني حتحوت ، أن عصام عبد الفتاح سيقدم فيديو لتحليل الحالات التحكيمية، سواء في المباريات التي يديرها حكام مصريون أو أجانب، متمنيًا أن يشمل التحليل مباريات الجولة التي انتهت بالفعل، بدلًا من الانتظار حتى الجولة المقبلة.

وأكد حتحوت ، أن تحليل الحالات التحكيمية وتوضيح القرارات من شأنهما المساعدة في تقليل الجدل، محذرًا من ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التساؤلات، سواء بسبب منع الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو أو عدم تحليل الحالات المثيرة للجدل.

واختتم الإعلامي حديثه بالتساؤل عن أسباب اتخاذ قرارات قد تزيد من حدة الجدل في الوسط الرياضي، مشددًا على أهمية الوضوح والشفافية في التعامل مع الأزمات التحكيمية، بما يساعد على تهدئة الأوضاع وتوضيح ملابسات القرارات للجماهير والأندية.