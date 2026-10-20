صفقة إبراهيم عادل تقترب من الأهلي.. ونورشيلاند يفتح الباب

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحركات النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع إبراهيم عادل، جناح فريق نورشيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في تدعيم صفوف الفريق

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وقال كريم رمزي، خلال تصريحاته عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن الأهلي لديه رغبة قوية في التعاقد مع إبراهيم عادل خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن نادي نورشيلاند الدنماركي منفتح على بيع اللاعب، وهو ما قد يسهم في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح أن إدارة الأهلي تضع عدة اعتبارات في حساباتها بشأن الصفقة، يأتي في مقدمتها الاستعداد لاحتمالية عدم تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، في ظل ارتفاع راتبه، إلى جانب عامل السن، وهو ما يدفع النادي للتفكير في خيارات أخرى لتدعيم الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن بدايات إبراهيم عادل مع فريقه الدنماركي خلال الموسم الحالي لم تكن الأفضل، كما أنه لم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته مع نورشيلاند، وهو ما قد يجعل انتقاله إلى الأهلي فرصة جديدة لاستعادة مستواه وتقديم الإضافة المنتظرة.

واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة إتمام صفقة إبراهيم عادل وانتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تتجاوز 90%، مشيرًا إلى أن النادي يعول كثيرًا على إتمام الصفقة للاستفادة من إمكانات اللاعب في المرحلة القادمة.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في انتظار حسم موقف اللاعب وإمكانية عودته إلى الدوري المصري عبر بوابة القلعة الحمراء.