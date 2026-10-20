إعلامي يكشف أسباب فشل منتخب مصر للكرة الشاطئية في التأهل لكأس الأمم الإفريقية

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان،أسرار السقوط المدوي لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد فشله لأول مرة في تاريخه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر للمرة الشاطئية

وأوضح عبدالناصر، عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، أن منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1، أمس، في مباراة الإياب، لكنه فشل في تعويض خسارة لقاء الذهاب بنتيجة 2-4، ليودع التصفيات ويفقد فرصة المشاركة في البطولة القارية.

وأشار إلى أن منتخب الكرة الشاطئية عانى من الإهمال، مؤكدًا أن أيًا من مسؤولي اتحاد الكرة لم يحضر مباراة للفريق طوال مشواره في التصفيات.

وأضاف أن المنتخب، بقيادة أحمد عبدالرازق، لم يجد سوى طبيب الفريق محمد أكمل للقيام بدور الترجمة خلال مباراة الذهاب أمام أنجولا.

كما سلط الضوء على الأخطاء الفنية التي عانى منها المنتخب تحت قيادة أحمد عبدالرازق، ومن بينها عدم تجديد دماء الفريق وعدم العمل على تطوير الأداء.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن منتخب مصر سيغيب عن كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في 12 نسخة سابقة من البطولة.