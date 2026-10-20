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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شريف يقود تشكيل الزمالك أمام بترول أسيوط

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بترول أسيوط المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - محمد حمد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان و محمد إسماعيل وأحمد حسام ومحمد فرج ويوسف وائل "فرنسي" وعبد الله السعيد  وأحمد الجفالي و عدي الدباغ وحسام أشرف.

الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال بترول أسيوط فريق الزمالك

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