الزمالك ينفى ترشيح بن هاشم لتدريب الفريق ويؤكد استمرار معتمد جمال

نفى حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، ما ذكرته جريدة المنتخب المغربية حول ترشيح محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأوضح حسين السيد أن النادي لم يتواصل مع المدرب المغربي، ولم يطرح اسمه لتولي المسؤولية الفنية، مشددًا على استمرار معتمد جمال في منصبه بصورة طبيعية مع كامل الدعم له، وثقة الإدارة في الجهاز الفني الحالي.

وأبدى عضو مجلس إدارة الزمالك استغرابه من انتشار هذه الأنباء قبل ساعات قليلة من مواجهة بترول أسيوط في الدوري المصري، مطالبًا وسائل الإعلام بالرجوع إلى مسؤولي النادي للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

محمد أمين بنهاشم.. من هو مدرب مودرن سبورت المرشح للزمالك؟

يبلغ محمد أمين بنهاشم 51 عامًا ويحمل الرخصة التدريبية الاحترافية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأ تجربته في الدوري المصري بتولي القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت في يوليو 2026 خلفًا للمدرب أحمد سامي في خطوة مثلت محطة جديدة في مسيرته التدريبية.

وقبل الانتقال إلى الكرة المصرية عمل بنهاشم لسنوات داخل الدوري المغربي وخاض تجارب مع عدد من الأندية من بينها الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة وأولمبيك خريبكة واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي كما تولى قيادة الوداد المغربي خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026.

فرض بنهاشم اسمه على الساحة المصرية من خلال البداية التي حققها مع مودرن سبورت في الموسم الجاري بعدما قاد الفريق في 6 مباريات بالدوري تمكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة.

وسجل لاعبو مودرن سبورت 10 أهداف تحت قيادة المدرب المغربي خلال هذه المواجهات بينما استقبلت شباك الفريق 6 أهداف ليحصد 13 نقطة وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة متساويًا في الرصيد مع الزمالك صاحب المركز الثالث والاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس وفقًا للأرقام الواردة في المعطيات المتاحة.

وتعكس هذه البداية قدرة بنهاشم على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة خاصة أن توليه المسؤولية جاء قبل انطلاق الموسم بما فرض عليه العمل على تجهيز الفريق فنيًا وتكتيكيًا والوصول سريعًا إلى التوليفة المناسبة لتحقيق الانتصارات.