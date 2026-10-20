4 انتصارات تشعل الأنظار من الزمالك.. كيف صنع بنهاشم بصمته مع مودرن سبورت؟

دخل المغربي محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت دائرة الأسماء المطروحة داخل نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة في ظل متابعة إدارة النادي لعدد من المدربين تحسبًا لأي تغييرات محتملة في الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال.

وارتبط اسم المدرب المغربي بالزمالك وفقًا لما أوردته صحيفة «المنتخب» المغربية التي أشارت إلى وجوده ضمن قائمة الأسماء التي تتابعها إدارة القلعة البيضاء تمهيدًا لدراسة موقفه وإمكانية التعاقد معه حال اتخاذ قرار بعدم استمرار الجهاز الفني الحالي.

ويأتي ظهور اسم بنهاشم في المشهد بالتزامن مع سعي الزمالك إلى تقييم خياراته الفنية والاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة في وقت يواصل فيه المدرب المغربي تقديم نتائج إيجابية مع مودرن سبورت الذي نجح في وضعه ضمن فرق المقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري خلال الجولات الأولى من الموسم.

ورغم ارتباط اسم المدير الفني المغربي بالزمالك فإن الأمر لا يزال في إطار الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي بعدد من المدربين دون وجود ما يؤكد حسم المفاوضات أو اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل معتمد جمال وهو ما يجعل تطورات الملف مرهونة بتحركات إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

محمد أمين بنهاشم.. من هو مدرب مودرن سبورت المرشح للزمالك؟

يبلغ محمد أمين بنهاشم 51 عامًا ويحمل الرخصة التدريبية الاحترافية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبدأ تجربته في الدوري المصري بتولي القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت في يوليو 2026 خلفًا للمدرب أحمد سامي في خطوة مثلت محطة جديدة في مسيرته التدريبية.

وقبل الانتقال إلى الكرة المصرية عمل بنهاشم لسنوات داخل الدوري المغربي وخاض تجارب مع عدد من الأندية من بينها الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة وأولمبيك خريبكة واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي كما تولى قيادة الوداد المغربي خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026.

ومنحت هذه المحطات المدرب المغربي خبرة متنوعة في التعامل مع أندية تختلف في طموحاتها وإمكاناتها قبل أن يخوض تحديًا جديدًا مع مودرن سبورت الذي يسعى إلى تثبيت أقدامه بين الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري المصري.

وتعد تجربة بنهاشم الحالية مع مودرن سبورت أولى محطاته التدريبية خارج المغرب وهو ما يجعلها اختبارًا مهمًا لقدراته على التأقلم مع طبيعة المنافسة في الكرة المصرية التي تختلف في إيقاعها وضغوطها الجماهيرية والإعلامية عن الدوري المغربي.

أرقام بنهاشم مع مودرن سبورت تفتح أبواب الاهتمام

فرض بنهاشم اسمه على الساحة المصرية من خلال البداية التي حققها مع مودرن سبورت في الموسم الجاري بعدما قاد الفريق في 6 مباريات بالدوري تمكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة.

وسجل لاعبو مودرن سبورت 10 أهداف تحت قيادة المدرب المغربي خلال هذه المواجهات بينما استقبلت شباك الفريق 6 أهداف ليحصد 13 نقطة وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة متساويًا في الرصيد مع الزمالك صاحب المركز الثالث والاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس وفقًا للأرقام الواردة في المعطيات المتاحة.

وتعكس هذه البداية قدرة بنهاشم على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة خاصة أن توليه المسؤولية جاء قبل انطلاق الموسم بما فرض عليه العمل على تجهيز الفريق فنيًا وتكتيكيًا والوصول سريعًا إلى التوليفة المناسبة لتحقيق الانتصارات.

ولا تقتصر أهمية النتائج على عدد النقاط التي حصدها مودرن سبورت بل تمتد إلى قدرة الفريق على البقاء في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر لإثبات قدراته ويجعل تجربته محل متابعة في ظل الحديث عن اهتمام الزمالك بخدماته.

ومع ذلك فإن تقييم أي مدرب لا يرتبط بالبدايات وحدها بل بقدرته على الحفاظ على مستوى النتائج مع توالي المباريات والتعامل مع فترات التراجع والإصابات وضغط المنافسة وهي عوامل ستحدد مدى نجاح تجربة بنهاشم في الدوري المصري على المدى الطويل.

تجربة الوداد.. محطة مهمة في مسيرة المدرب المغربي

يمتلك بنهاشم تجربة مهمة مع الوداد المغربي أحد أبرز الأندية في بلاده إذ تولى قيادة الفريق خلال موسمين متتاليين بعدما بدأ مهمته بصورة مؤقتة في الموسم الأول قبل أن يخوض تجربة جديدة مع النادي في الموسم التالي.

كما قاد المدرب المغربي الوداد في منافسات كأس العالم للأندية ليحصل على فرصة العمل في بطولة دولية كبيرة قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق في مارس 2026 عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أولمبيك آسفي وفقًا للتقارير الواردة بشأن مسيرته.

وتحمل تجربة الوداد جوانب مختلفة في مسيرة بنهاشم بعدما عمل داخل نادٍ جماهيري يواجه ضغوطًا كبيرة من أجل المنافسة على الألقاب وهو ما يختلف عن طبيعة مهمته الحالية مع مودرن سبورت لكنه قد يمنحه خبرة في التعامل مع متطلبات العمل داخل الأندية صاحبة الطموحات الكبيرة.