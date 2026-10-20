دخل المغربي أمين بنهاشم، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، بعدما وضعته إدارة القلعة البيضاء ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، حال رحيل معتمد جمال عن منصبه.

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية أن إدارة الزمالك تدرس إمكانية الاستعانة بخدمات المدرب المغربي، ضمن خياراتها المطروحة تحسبا لأي تغييرات قد تطرأ على الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اهتمام الزمالك بأمين بنهاشم في ظل النتائج التي حققها مع مودرن سبورت في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق لتحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة، ليقدم مستويات إيجابية ساعدت الفريق على تحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن أجواء الصراع على البقاء.

وتضع هذه النتائج المدرب المغربي ضمن الأسماء التي تحظى بالمتابعة في الكرة المصرية، خاصة مع سعي الزمالك إلى تقييم الخيارات الفنية المتاحة أمامه تحسبا لأي مستجدات تتعلق بمستقبل الجهاز الفني.

ويأتي ترشيح بنهاشم في وقت يواصل فيه المدربون المغاربة تعزيز حضورهم في الملاعب العربية والأفريقية، بعدما نجح عدد منهم في تحقيق نتائج لافتة مع الأندية والمنتخبات، وهو ما يزيد من فرص ظهور أسماء مغربية جديدة على طاولة الأندية الباحثة عن أجهزة فنية قادرة على تحقيق طموحاتها.