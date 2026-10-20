ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبترول أسيوط.. اليوم

تتجه الأنظار إلى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك وبترول أسيوط، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث والاقتراب من صدارة الترتيب.

ويخوض الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وفقًا لجدول الترتيب قبل انطلاق مباريات اليوم.

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة بطموح استعادة الانتصارات المحلية، مستفيدًا من فوزه الأخير على الجيش الرواندي في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يأمل بترول أسيوط في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين، في ظل سعي الزمالك لمواصلة المنافسة على القمة، ورغبة منافسه في الابتعاد عن المراكز المتأخرة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

جاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

بيراميدز – 18 نقطة.

الأهلي – 16 نقطة.

الزمالك – 13 نقطة.

مودرن سبورت – 13 نقطة.

الاتحاد السكندري – 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة.

المقاولون العرب – 11 نقطة.

سموحة – 10 نقاط.

البنك الأهلي – 9 نقاط.

بتروجت – 8 نقاط.

زد – 8 نقاط.

المصري البورسعيدي – 8 نقاط.

القناة – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

وادي دجلة – 6 نقاط.

بترول أسيوط – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

الجونة – نقطتان.

غزل المحلة – نقطة واحدة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال مواجهة بترول أسيوط لتحقيق الفوز ورفع رصيده من النقاط، لمواصلة الضغط على فريقي بيراميدز والأهلي في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يتطلع بترول أسيوط إلى استغلال المباراة لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز أندية الكرة المصرية، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالمسابقة.