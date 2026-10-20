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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورا من مواجهة فريقه أمام بشكتاش، مرفقا بها عبارة «Thirty-five percent» مع إيموجي ساخر، في إشارة إلى الأزمة التي صاحبت مفاوضات انتقاله السابقة إلى الفريق المنافس.

وجاءت رسالة صلاح عقب فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، ليخطف النجم المصري الأنظار داخل الملعب وخارجه، خاصة مع عودة الحديث عن تفاصيل المفاوضات التي لم تكتمل بينه وبين إدارة بشكتاش.

سر الـ35% في أزمة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

وتعود القصة إلى تصريحات سابقة أدلى بها سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، تحدث خلالها عن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، مدعيا أن وكيل اللاعب رامي عباس رفع قيمة عمولته إلى نحو 35%، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول وأحد أسباب تعثر الصفقة.

وأشار رئيس بشكتاش في روايته إلى أن المفاوضات شهدت تطورات بعدما ظهرت أنباء عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الفريق، قبل أن تتغير المطالب المالية، كما أبدى شكوكه بشأن مدى علم صلاح بتلك التفاصيل.

لكن أدالي أدلى لاحقا بتصريحات أخرى قال فيها إن ناديه لم يكن يرغب في التعاقد مع اللاعب، وهو ما أضاف مزيدا من الجدل حول حقيقة ما حدث خلال المفاوضات.

موقف ساخر سابق بين صلاح ووكيله

ولم تكن عبارة «35%» هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الرقم في تفاعل مرتبط بمحمد صلاح ووكيله، إذ سبق أن نشر رامي عباس صورة تجمعه بالنجم المصري خلال تناولهما الطعام، وظهر في الصورة قميص طرابزون سبور.

وعلق صلاح حينها مازحا بشأن الطبقين الموجودين أمامهما، ليرد عباس بأنه تناول طبقه بالإضافة إلى 35% من طبق اللاعب، في مزحة ربطها متابعون لاحقا بالجدل المثار حول عمولة الوكيل في مفاوضات بشكتاش.

وأعادت رسالة صلاح الجديدة فتح الملف من جديد، خاصة أنها جاءت بعد مواجهة مباشرة أمام بشكتاش انتهت بانتصار طرابزون سبور، لتتحول عبارة قصيرة إلى محور اهتمام جماهير الفريقين ومتابعي النجم المصري.

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