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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة مصر في بطولة العالم لناشئات اليد تحت 16 عامًا قبل مواجهة الأرجنتين

منتخب ناشئات اليد
منتخب ناشئات اليد
محمد سمير

يلتقي منتخب الناشئات لكرة اليد مواليد 2010 مع الأرجنتين اليوم الثلاثاء في ثالث مبارياته بمشواره ببطولة العالم و التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

و يلعب منتخب الناشئات ضمن  المجموعة الرابعة و التى تضم كلا من سويسرا و الأرجنتين و روسيا.

وحقق منتخب مصر لناشئات كرة اليد تحت 16 عامًا فوزًا مهمًا على نظيره السويسري بنتيجة 29-28، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، ويعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق انتصار ثمين على سويسرا، صاحبة المركز الثالث أوروبيًا، بعدما استهل مشواره في المونديال بالخسارة أمام روسيا بنتيجة 41-29.

ترتيب مجموعة مصر في مونديال ناشئات اليد

جاء ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة العالم لناشئات كرة اليد تحت 16 عامًا بعد فوز مصر على سويسرا كالتالي:

المركز الأول: روسيا برصيد 4 نقاط.
المركز الثاني: سويسرا برصيد نقطتين.
المركز الثالث: مصر برصيد نقطتين.
المركز الرابع: الأرجنتين دون نقاط.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم لناشئات اليد

يختتم منتخب مصر للناشئات مواليد 2010 مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة، بعدما استعاد توازنه بالفوز على سويسرا عقب خسارة المباراة الافتتاحية أمام روسيا.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر وروسيا وسويسرا والأرجنتين، في البطولة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لناشئات كرة اليد في المونديال

تضم قائمة المنتخب المصري 18 لاعبة، موزعات على المراكز المختلفة كالتالي:

حراسة المرمى: مريم أحمد، أمنية مصطفى، نورهان أشرف.
الجناح الأيسر: فريدة بلال، ريماس عيسوي.
الظهير الأيسر: سلمى إبراهيم، مريم صلاح، رودينا حمدون.
صانعتا الألعاب: هايا سيد، رواية إبراهيم.
الجناح الأيمن: جنى علي، سلمى أحمد.
الظهير الأيمن: سما ضياء، فرح عدلي، سدرة محمد.
لاعبات الدائرة: جنى هاني، مريم عمار، روينا ماجد.

ويقود المنتخب فنيًا قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد دعبس مدربًا عامًا، وهشام الصياد مدربًا مساعدًا، بينما يتولى محمد عبد المنعم تدريب حراس المرمى، وتعمل دينا علاء طبيبة للفريق، ومنة كرم مديرة إدارية.

ويتولى محمد جمال هليل، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، رئاسة بعثة المنتخب المصري في المغرب، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا.

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