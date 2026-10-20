توماس ريس يكتب التاريخ مع طرابزون سبور بعد إسقاط بشكتاش

واصل الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، انطلاقته القوية مع الفريق التركي، بعدما قاده للفوز على بشكتاش بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، ليحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق بين المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة النادي.

وأصبح ريس أول مدرب أجنبي في تاريخ طرابزون سبور يحقق الفوز في أول ثلاث مباريات له بالدوري التركي، بعدما استهل مشواره بانتصار عريض على جالطة سراي بنتيجة 4-0، ثم تغلب على سامسون سبور بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم مواجهة بشكتاش بهدفين دون مقابل.

وقدم الفريق التركي أرقاما لافتة تحت قيادة المدرب الألماني خلال مبارياته الثلاث الأولى في الدوري، بعدما سجل 9 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في جميع المواجهات، ليؤكد قوة البداية التي حققها ريس منذ توليه المسؤولية الفنية.

ولم تقتصر انتصارات طرابزون سبور على المسابقة المحلية، إذ تمكن الفريق من الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، ليحقق أربعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا واستقبل هدفين فقط.

وتمنح هذه النتائج توماس ريس بداية استثنائية مع طرابزون سبور، بعدما نجح في قيادة الفريق لتجاوز منافسين بارزين، من بينهم جالطة سراي وبشكتاش، مع الحفاظ على الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، ليبدأ مشواره مع النادي بإنجاز تاريخي.