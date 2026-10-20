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انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

سخر الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور التركي من غريمه بشكتاش، عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الدوري التركي، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.

ونجح طرابزون سبور في حسم المواجهة لصالحه بفضل هدفي أوزان توفان ومحمد صلاح، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس رايس، ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

https://x.com/Trabzonspor/status/2112258949709984163/video/1?s=46

أزمة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

وتعود خلفية السخرية إلى المفاوضات التي جمعت بشكتاش بمحمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انتقال اللاعب إلى صفوف طرابزون سبور، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وعقب فشل المفاوضات، خرج رئيس بشكتاش بتصريحات أثارت الجدل، أكد خلالها أن النادي لم يكن يرغب في ضم صلاح من الأساس، مشيرًا إلى أن المدير الفني فينتشينزو إيتاليانو لم يكن متحمسًا لإتمام التعاقد مع النجم المصري.

رسالتان ساخرتان من طرابزون سبور

واستغل الحساب الرسمي لطرابزون سبور الفوز على بشكتاش لتوجيه رسالتين ساخرتين، في إشارة إلى فشل الأخير في التعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الماضي.

وجاءت الرسالة الأولى من خلال مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل حقيبة ويتوجه إلى موظف استقبال يقف أمام شعار طرابزون سبور، قبل أن يخبره الموظف بأن الأموال التي يحملها لا قيمة لها، في إشارة إلى فشل محاولة ضم اللاعب.

وبعد مغادرة المكان، يفتح الشخص حقيبته داخل سيارته، ليجد قميص طرابزون سبور ونتيجة المباراة بهدفين دون مقابل، مصحوبة بعبارة «النقاط الثلاث ستبقى هنا».

وفي نهاية الفيديو، يخلع موظف الاستقبال قناعه ليظهر أنه محمد صلاح، قبل ظهور عبارة «انتهت اللعبة»، في رسالة ساخرة إلى مسؤولي بشكتاش.

كما نشر النادي صورة للنجم المصري مرتديًا تاجًا ملكيًا، وواقفًا على رقعة شطرنج، مع عبارة «كش ملك».

طرابزون يتقدم في جدول الدوري التركي

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 15 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس

محمد صلاح بيشكتاش الدورى التركى طرابزون

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