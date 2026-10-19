طرابزون سبور يهزم بشكتاش بثنائية توفان ومحمد صلاح في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور فوزًا مهمًا على حساب بشكتاش بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، بعدما سجل أوكان توفان ومحمد صلاح هدفي اللقاء.

طرابزون سبور يهزم بشكتاش بثنائية

ونجح طرابزون سبور في حسم المواجهة لصالحه بفضل الفاعلية الهجومية، ليخرج بالنقاط الثلاث على حساب بشكتاش، الذي لم يتمكن من العودة في النتيجة خلال أحداث المباراة.

وجاء هدف توفان ليمنح طرابزون سبور الأفضلية، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني، مؤكدًا تفوق فريقه في اللقاء.

وجاء هدف محمد صلاح بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى عن طريق فرانكولينو، وصلت إلى النجم المصري داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت من بين قدمي حارس مرمى بشكتاش واستقرت داخل الشباك.

وبهذا الانتصار، يواصل طرابزون سبور مشواره في منافسات الدوري التركي، ساعيًا إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على المراكز المتقدمة خلال الموسم الحالي.

تشكيل طرابزون سبور



الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.