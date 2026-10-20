بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

احتفى نادي طرابزون سبور التركي بتألق النجم المصري محمد صلاح، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقًا بها تعليقًا لافتًا: «8 مباريات بـ8 أهداف»، في إشارة إلى أرقامه التهديفية مع الفريق.

وجاء احتفاء طرابزون سبور بمحمد صلاح عقب فوز الفريق على نظيره بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027، بمشاركة النجم المصري.

وافتتح أوزان توفان التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 21، قبل أن ينجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 71، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة بقميص طرابزون سبور، وسط احتفاء النادي بمساهماته التهديفية، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

موقف طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، يحتل بشكتاش المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.